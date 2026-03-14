Conte e lo shock Banda: "Mi sono scaraventato e ho gridato". Su Napoli-Lecce: "Troppo importante..."

NAPOLI - "600 punti in carriera? Sono contento di aver raggiunto questo traguardo. Non sono uno che guarda le statistiche e non vado a leggere queste cose, preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Scoprire questa media punti è importante e stare davanti a grandi allenatori non può che riempirmi di soddisfazione". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli Antonio Conte commenta il successo - in rimonta - al Maradona contro il Lecce: "Come ho vissuto il momento con Banda? Stavo preparando la barriera per la punizione. Mi trovavo sulla stessa linea e ad un certo punto ho visto che si stava accasciando e mi sono preoccupato quando ho visto che metteva la mano sul petto. Mi sono scaraventato sul campo e ho gridato per i soccorsi. Abbiamo vissuto nel tempo altre situazioni simili e non le auguriamo a nessuno. Mi auguro stia bene e stiamo parlando di un ragazzo a modo, auguriamo il meglio a lui e alla famiglia".