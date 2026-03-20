Napoli, Manna tira le somme: "Non è andata come ci aspettavamo. Conte? L'obiettivo era…"

"Arriva da un periodo di lungodegenza purtroppo per noi. È tornato in un buono stato di forma, in una buona condizione. Ha lavorato molto, ma da qui a dire che è meglio di quanto è arrivato. È difficile, sono 4 mesi che non gioca. È un campione, è intelligente, sono sicuro che ci possa dare una mano in queste partite". Così Giovanni Manna risponde sulle condizioni di Kevin De Bruyne , rientrato in campo il 6 marzo scorso dopo lo stop di quattro mesi causato dalla lesione al bicipite femorale della coscia destra. Intervistato da Dazn, il direttore sportivo del Napoli ha inoltre fatto il punto sul ritorno dei tanti infortunati la cui assenza dai campi ha messo a dura prova la gestione di Antonio Conte : atteso a Cagliari per l'anticipo della 30ª giornata di campionato (fischio d'inizio ore 18.30) il tecnico sarà poi impegnato nella gara contro il Milan in programma lunedì 6 aprile. Queste le parole di Manna: "Il rientro dei big? Sicuramente siamo contenti di averli, non li abbiamo avuti quasi per tutta la stagione. Averli a disposizione per noi è un valore aggiunto, spetta al mister utilizzarli al meglio. La stagione è comunque positiva, nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare soluzioni e bisogna dare atto al mister, alla squadra e allo staff di aver lavorato molto bene. È chiaro che l'avevamo pensata in modo diverso, ci aspettavamo una crescita durante l'anno, era una squadra praticamente nuova. Non è stato così, ma non abbiamo rimpianti, abbiamo portato a casa un titolo. Dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica".

Manna sul futuro di Conte

"Alisson Santos? È un ragazzo molto umile, ha fatto un percorso molto lungo per arrivare a un calcio importante, ha le caratteristiche che ricercavamo per migliorarci e dare una mano al mister. Spesso è subentrato allo Sporting CP, penso sia stata una buona opportunità, viste le condizioni in cui operavamo a gennaio". L'ex dirigente della Juve ha poi risposto sul futuro di Conte a Napoli: "Per come si è lavorato quest'anno e per le difficoltà che abbiamo avuto posso dire che il lavoro del mister è stato fondamentale perché ci ha permesso di vincere un titolo ed essere pienamente dentro l'obiettivo principale della stagione, che era la qualificazione in Champions. Ha un altro anno di contratto, non penso sia nulla assolutamente in discussione, siamo estremamente contenti di quanto fatto in questi 2 anni. McTominay? Ha ancora 2 anni di contratto, c'è un rapporto estremamente sano e trasparente con lui e i suoi rappresentanti. Ha espresso la volontà di rimanere a Napoli, ne stiamo parlando, non abbiamo fretta, non è questo il momento di farlo diventare un tormentone. È molto importante per noi, lo sappiamo e ne appreziamo il valore".