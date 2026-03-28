Caso Lukaku, De Bruyne: "Situazione complicata e prospettive diverse. Non ideale per essere al top"

"A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato". A dirlo è Kevin De Bruyne, invitato a rispondere sulla discussa scelta di Romelu Lukaku di non prendere parte agli impegni con la nazionale belga per dedicarsi alla preparazione individuale e al recupero della condizione fisicia, compromessa dall'infortunio rimediato ad agosto e che lo ha costretto fuori dai campi fino al rientro del gennaio scorso. L'attaccante classe '93 non sarà dunque presente ai test amichevoli che vedranno la selezione di Rudi Garcia - che al Mondiale 2026 è stata sorteggiata nel girone G insieme a Egitto, Iran (la cui presenza resta in bilico) e Nuova Zelanda - misurarsi contro Stati Uniti prima (28/03) e Messico poi (01/04), ma non rientrerà neppure a Castel Volturno, dove Antonio Conte e il suo staff credevano tornasse per dedicarsi al lavoro in disparte. Una scelta che ha sorpreso il Napoli, dove il futuro dell'ex Inter e Roma è ancora tutto da scrivere - nonché indirettamente legato all'operazione riscatto di Rasmus Hojlund, ingaggiato a settembre proprio per sostituire il belga - . A fare chiarezza sul caso Lukaku è ora il suo connazionale ed ex stella del Manchester City, la cui stagione è stata oltremodo condizionata dall'infortunio che lo ha tenuto ai box da ottobre a marzo. Quanto al Napoli, il prossimo impegno in agenda dopo la sosta nazionali prevede la gara interna contro il Milan di Max Allegri in programma il 6 aprile al Maradona.