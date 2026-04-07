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Conte ct dell'Italia, la 'benedizione' di De Laurentiis: "Lo accontenterei, ma..."

Il presidente del Napoli: "Se darei Antonio alla Nazionale? Penso di sì. Calcio italiano? Bisogna rimodulare tutto quanto, azzerare il sistema"
3 min
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Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come ct dell'Italia. Apertura del presidente del Napoli, a Los Angeles per la premiere statunitense di "Ag4ain", il documentario sul quarto scudetto dei partenopei. "Se darei Conte alla Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso di sì - commenta in un'intervista a CalcioNapoli24.it - ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio, e fino ad adesso non ce ne sono stati, credo che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di un qualche cosa completamente disorganizzata". De Laurentiis conferma anche il sostegno all'ipotesi Malagò per il dopo-Gravina ("è la persona perfetta per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione") ma prima deve cambiare qualcosa in Figc.

Le parole di De Laurentiis

"Il calcio italiano è la serie A che viene considerata come una cenerentola, ha soltanto il 18% federativamente parlando, mentre i dilettanti e i calciatori hanno la maggioranza. Questa è un'assurdità considerando che senza la Serie A la federazione non esisterebbe considerando che noi la finanziamo con ben 130 milioni all'anno". Per De Laurentiis "bisogna rimodulare tutto quanto, azzerare il sistema e dare alla Serie A la maggioranza assoluta perché altrimenti potrebbe anche capitare che la serie A decida di non appartenere più al mondo federativo e di crearsi autonomamente la sua lega e la sua federazione in casa. Tutto è possibile. Ci sono troppi galli a cantare nel calcio, bisogna mettersi d'accordo con la Uefa, con la Fifa, poi con la politica italiana che però è molto lontana dal calcio. Tutti quanti vogliono partecipare, chiedono biglietti, fanno il tifo ma di positività e di cambiamento non apportano mai nulla. Questo è grave".

Infine una battuta sul suo Napoli che, battendo il Milan, si è preso il secondo posto. "Ci siamo estremamente galvanizzati, poi non c'era nemmeno Hojlund, eravamo un po' preoccupati ma purtroppo queste cose possono capitare. Ma è stato anche utile per dimostrare che anche gli altri sono straordinariamente legati alla causa e possono portare al risultato".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

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