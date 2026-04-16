Conte, la lezione di psicologia sulla vittoria: “Ecco perché dai quel qualcosa in più”

L'esempio di uno che ce l'ha fatta a sfuggire alle tentazioni della strada inseguendo un pallone, a chi sta scontando il proprio debito con la società. C'è un ospite speciale tra i detenuti di Poggioreale, il tecnico del Napoli Antonio Conte. A pochi giorni dalla delicata sfida contro la Lazio al Maradona, il tecnico degli azzurri ha raccolto l'invito per partecipare all'iniziativa del progetto "Pensieri di libertà", promosso dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Accolto da Giulia Russo (direttrice della Casa Circondariale), Carlo Berdini (provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania), Raffaele Picaro (direttore del dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli e promotore dell’incontro con Giuliano Balbi), Mena Minafra (collaboratrice del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in Campania) e Samuele Ciambriello (garante dei detenuti), il tecnico salentino ha parlato con i detenuti circa 50 minuti tenendo una vera e propria lezione di psicologia della vita.
Conte ricorda l'infanzia tra calcio e disciplina
L'allenatore del Napoli si è detto profondamente colpito dall'esperienza, richiamando la propria infanzia, quando da ragazzo seguiva il padre verso un campo di periferia per allenarsi assieme ad altri coetanei animati dalla stessa voglia di emergere, ma già esposti al richiamo di una strada che non sempre lascia spazio a seconde occasioni: "La mia è una famiglia di origini umili in cui si aveva il piatto a tavola, ma poco altro”.
Suo padre Cosimino, titolare di un autonoleggio, era il presidente nonché factotum della Juventina Lecce: “Il nostro campo era accanto ad un rione difficile di Lecce, quindi io ho conosciuto le difficoltà della strada e alcuni amici hanno sbagliato scegliendo altre strade - racconta -. Se facevo a botte per strada, le prendevo poi a casa. La mia carriera calcistica doveva andare di pari passo con i risultati scolastici. Pure dopo aver debuttato in Serie A, dovevo sottostare a delle regole ferree. Avevo già 16 anni, giocavo nel Lecce, ma la sera dovevo rientrare entro le 22.30. Mio padre mi ha sempre detto che dovevo essere da esempio e non un debosciato. Consentitemi una frase: tempi duri, uomini duri”.
Conte: "Ho imparato più dalle sconfitte che dalle vittorie"
Conte ha riconosciuto in molti dei detenuti quella linea sottile che separa un percorso costruito da uno che si spezza, ricordando come diversi ragazzi cresciuti con lui abbiano poi smarrito la direzione: “È una chiacchierata. Voglio parlare della mia storia. L’errore fa parte del percorso di ogni persona, ma c’è sempre la possibilità di redimersi e tornare sulla strada giusta. Ho pensato di mollare – racconta – ma questo è il momento in cui dobbiamo trovare la forza di reagire e rimboccarci le maniche. Lo insegno pure ai miei calciatori. È nelle difficoltà che si migliora. Personalmente ho imparato più dalle sconfitte che dalle vittorie. Il lavoro è l’unico modo che conosco per riemergere. L’allenamento è anche gioia, ma soprattutto fatica. Ed è fondamentale avere disciplina perché la motivazione è momentanea, la disciplina è per sempre e ti fa conquistare i traguardi. Ma ricordate un aspetto: il fallimento non è definitivo, poi bisogna rialzarsi. Prima di ogni partita, provo la sana paura di non farcela perché questo atteggiamento mi fa dare sempre tutto”.
Conte ossessionato dalla vittoria
Il confronto si è spostato sul significato di "non mollare mai", espressione che per l'allenatore coincide con la capacità concreta di reagire agli errori, accettarli e trasformarli in strumenti di crescita. "Tutti sbagliano, ma la differenza sta nel modo in cui si affronta l'errore, senza negarlo e senza sottrarsi alla responsabilità di migliorarsi". Per l'ex Juve la vittoria, nome scelto per la figlia, è un'ossessione: "Vincere è qualcosa che si costruisce nel tempo, attraverso il lavoro quotidiano, ed è una dimensione che può diventare persino totalizzante, tanto da segnare profondamente anche le sconfitte. Quando vedo gente ridere dopo che abbiamo perso, mh... Questo mi fa incazzare molto - spiega -. E quando vedo questo, significa che ancora non sono entrato un po' nelle teste e nei cuori dei miei ragazzi. Ma in questo non parlo solamente dei miei calciatori, ma di tutte le persone che lavorano con noi: da fisioterapisti e dottori ai magazzinieri. Si vince e si perde tutti insieme. E1 importante capire, per chi lavora con me, la differenza che c'è fra vincere e non vincere. Perché quello ti porta a dare quel qualcosa in più per non stare male la volta seguente! Ecco". Infine un pensiero a Daniele, il piccolo tifoso del Napoli deceduto a gennaio 2025. “Faceva le chemio a Perugia e poi correva a vedere le partite assieme ai genitori. Ha lottato come un leone e questo non lo dimenticherò mai. Vi auguro di avere sempre questa forza”.
L'esempio di uno che ce l'ha fatta a sfuggire alle tentazioni della strada inseguendo un pallone, a chi sta scontando il proprio debito con la società. C'è un ospite speciale tra i detenuti di Poggioreale, il tecnico del Napoli Antonio Conte. A pochi giorni dalla delicata sfida contro la Lazio al Maradona, il tecnico degli azzurri ha raccolto l'invito per partecipare all'iniziativa del progetto "Pensieri di libertà", promosso dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Accolto da Giulia Russo (direttrice della Casa Circondariale), Carlo Berdini (provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania), Raffaele Picaro (direttore del dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli e promotore dell’incontro con Giuliano Balbi), Mena Minafra (collaboratrice del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in Campania) e Samuele Ciambriello (garante dei detenuti), il tecnico salentino ha parlato con i detenuti circa 50 minuti tenendo una vera e propria lezione di psicologia della vita.
Conte ricorda l'infanzia tra calcio e disciplina
L'allenatore del Napoli si è detto profondamente colpito dall'esperienza, richiamando la propria infanzia, quando da ragazzo seguiva il padre verso un campo di periferia per allenarsi assieme ad altri coetanei animati dalla stessa voglia di emergere, ma già esposti al richiamo di una strada che non sempre lascia spazio a seconde occasioni: "La mia è una famiglia di origini umili in cui si aveva il piatto a tavola, ma poco altro”.
Suo padre Cosimino, titolare di un autonoleggio, era il presidente nonché factotum della Juventina Lecce: “Il nostro campo era accanto ad un rione difficile di Lecce, quindi io ho conosciuto le difficoltà della strada e alcuni amici hanno sbagliato scegliendo altre strade - racconta -. Se facevo a botte per strada, le prendevo poi a casa. La mia carriera calcistica doveva andare di pari passo con i risultati scolastici. Pure dopo aver debuttato in Serie A, dovevo sottostare a delle regole ferree. Avevo già 16 anni, giocavo nel Lecce, ma la sera dovevo rientrare entro le 22.30. Mio padre mi ha sempre detto che dovevo essere da esempio e non un debosciato. Consentitemi una frase: tempi duri, uomini duri”.