Conte fa mea culpa: "Forse non sono stato bravo..." e sul futuro: "Meglio il silenzio"

NAPOLI - Dopo il pareggio a Parma il Napoli cade in casa contro la Lazio per 2-0 e adesso deve difendere il 2° posto (+3 sul Milan in campo domenica a Verona). Il commento di Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Sicuramente non è stata una buona partita da parte nostra, abbiamo messo veramente poca qualità in mezzo al campo e la Lazio ci ha aspettato, ci ha chiuso gli spazi e ripartiva. Abbiamo avuto la palla per il 70%, non siamo riusciti a fare un tiro nello specchio alla porta, abbiamo tirato otto volte fuori, non so quanti calci d'angolo abbiamo avuto. Loro sono stati bravi a chiudere gli spazi, noi non siamo stati bravi a trovare quegli spazi perché comunque avevamo studiato la partita. Il problema è che oggi la sensazione che si aveva fin dall'inizio è che ci fosse veramente poca energia, questa è una squadra che quando non ha energia diventa difficile perché comunque la qualità si abbassa. Abbiamo preso dei gol in ripartenza, lo stesso rigore che poi è stato proprio il portiere a pararlo. Potevamo fare meglio, magari non sono stato bravo io a percepire questo malessere che si è sviluppato dopo Parma, magari non sono stato bravo a dare le giuste motivazioni, però la motivazione era quella sempre di cercare di fare il massimo, di arrivare a giocarci queste ultime partite cercando di fare quanti più punti possibili anche perché comunque siamo stati bravi nel momento di grandissima difficoltà a tenere botta, questo ripeto ci permette di stare lì in classifica in zona Champions. Adesso bisogna completare il lavoro, abbiamo preso questa bella legnata nei denti, i ragazzi devono andare a casa, domani riposano e ripartiamo lunedì facendo tesoro di quello che è accaduto oggi perché poi non dovessimo far tesoro sarebbe grave, invece quando capitano queste cose in maniera obiettiva, in maniera intelligente bisogna capire il perché e poi rimettersi a posto, questo bisogna fare".