Conte in bilico, De Laurentiis riflette: il vertice Napoli slitta tra le incognite

Se il presidente Aurelio De Laurentiis contava di avere il tanto atteso confronto con Antonio Conte già in questa settimana, dovrà attendere ancora. Il Napoli non ha ancora blindato la qualificazione alla prossima Champions League e nelle ultime due giornate sarà chiamato a conquistare tre punti fondamentali: contro il Pisa, già retrocesso, in trasferta, oppure contro l’Udinese al Maradona. Il patron azzurro non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a 15 punti dalla vetta dopo aver investito 230 milioni di euro nell’ultimo mercato e aver fatto lievitare il monte ingaggi lordo dagli 83,4 milioni della scorsa stagione a 109 milioni: un balzo del 31%. Il club, già dal prossimo anno, dovrà invece ridurre drasticamente le spese e procedere ad un profondo svecchiamento della rosa. Don Aurelio pretenderà spiegazioni nette, non solo sul rendimento complessivo della squadra, ma soprattutto sull’operato dell’ultima campagna acquisti, rivelatasi fallimentare sotto quasi ogni aspetto. Sam Beukema, pagato 31 milioni, ha collezionato appena 24 presenze da titolare su 45 partite disponibili, restando in panchina in 14 di queste. Noa Lang, Lorenzo Lucca e Luca Marianucci - costati complessivamente 70 milioni - sono stati ceduti in prestito a gennaio. Giovane, arrivato nel mercato invernale per 20 milioni, ha visto il campo dal primo minuto soltanto tre volte: contro Milan (quando mancava Hojlund), Bologna (complice l’assenza di De Bruyne per infortunio) e Como in Coppa Italia. L’unico elemento realmente sfruttato tra i nuovi acquisti è stato Hojlund, sceso in campo per il 91% dei minuti complessivi.