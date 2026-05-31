Stellini replica a De Bruyne: "Non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di..."

"Felice per l'addio di Conte? Si. Per me non era necessario restasse." Queste sono soltanto alcune delle dichiarazioni rilasciate da Kevin De Bruyne in merito alla fine dell'esperienza lavorativa di Antonio Conte a Napoli. A replicare al centrocampista belga, ci ha pensato l'allenatore in seconda dell'ex tecnico di Inter e Juventus, il quale ha prontamente preso le difese di Conte: “Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia nel vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui, magari già in Nazionale con Garcia…”