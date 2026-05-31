Stellini replica a De Bruyne: "Non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di..."

"Felice per l'addio di Conte? Si. Per me non era necessario restasse." Queste sono soltanto alcune delle dichiarazioni rilasciate da Kevin De Bruyne in merito alla fine dell'esperienza lavorativa di Antonio Conte a Napoli. A replicare al centrocampista belga, ci ha pensato l'allenatore in seconda dell'ex tecnico di Inter e Juventus, il quale ha prontamente preso le difese di Conte: “Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia nel vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui, magari già in Nazionale con Garcia…”
Stellini: "Essere professionisti significa anche..."
Stellini si è anche soffermato sul ruolo di De Bruyne, paragonandolo ad una leggenda del calibro di Luka Modric. L'allenatore in seconda di Conte si è esposto così: “Luka ha guidato i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico, ottenendo buonissimi risultati e senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Essere professionisti significa anche essere in grado di capire cosa serve che tu faccia per rendere l’ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l’esempio!”.