Lavezzi: "Il segreto di Messi e la verità sull'Inter. Allegri al Napoli? È un vincente, quella pallonata..."

"Allegri farà bene"

Adesso sulla panchina del Napoli è in arrivo quel Max Allegri, che ai suoi tempi era vostro rivale. Che effetto le fa ritrovarlo in azzurro? «Allegri è un grandissimo allenatore. Sono convinto che farà bene al Napoli. Max è un vincente e sa come arrivare al successo. La pallonata che gli tirai in un Napoli-Cagliari? Cose di campo quando c’è tensione, ma finì subito lì. Tra noi c’è sempre stato rispetto». Lei è stato un talento sublime: uno di quelli che con le sue giocate faceva innamorare i tifosi. C’è oggi un giocatore che ama vedere? «Mi piace tanto Kvaratskhelia. Dribbling simili ai miei? Non mi piacciono i paragoni. In comune abbiamo però lo stesso percorso tra Napoli e Parigi». Proprio lei fu uno dei primi top player acquistati dal Psg: si aspettava che potessero diventare i più forti d’Europa? «L’obiettivo del presidente è sempre stato quello e finalmente ci sono riusciti. Sono la squadra migliore in questo momento e hanno vinto due Champions. Al Psg sono stato molto bene e sono davvero contento per loro». Vedremo in futuro anche lei in panchina come tanti suoi ex colleghi? «Direi di no. Non mi piace il mestiere dell’allenatore. Al momento non sto facendo nulla nel calcio, ma resta il mio mondo».