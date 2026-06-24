"Allegri? Non se ne può parlare. Le scelte poi...": De Laurentiis sorprende così

NAPOLI - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parlando ai giornalisti prima di salire a bordo dello yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta, ancorato nel porto di Napoli. Le prime parole dedicate al neo presidente della Figc Giovanni Malagò: "La prima mossa di Malagò? Altro che prima mossa, c'è da rifondare tutto il sistema. Bisogna innanzitutto creare un tavolo di concertazione dove tutte le varie parti si devono confrontare e capire quello che non ha funzionato finora. Non è che uno deve parlare soltanto della nazionale. Se in tutta Europa il calcio è perdente da un punto di vista economico vuol dire che non funziona. Se invece lo sport negli Stati Uniti è sempre vincente significa che dobbiamo guardare lì - aggiunge - Quando sento dire da Abete che il calcio è un fatto sociale, questo lo sappiamo tutti; ma che poi lui rinneghi che sia un'industria, seppur atipica, allora io trasecolo. Quando ho sentito le sue dichiarazioni a Los Angeles ho pensato 'ma cosa sta dicendo?'. Sono convinto che con Malagò non tanto il Napoli, ma tutto il calcio italiano dovrà sacrificarsi, pedalare, riazzerare tutto e ricominciare. Perché il problema che ci distingue dagli americani è che loro vanno sempre avanti, noi rimaniamo stagnanti"