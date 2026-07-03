Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allegri al Napoli: è ufficiale! Il tweet di De Laurentiis e il comunicato del club

Arrivato l'annuncio del numero 1 azzurro sui social: l'ex tecnico di Milan e Juve inizia una nuova avvenutra in Serie A prendendo il posto di Conte
3 min
napoliAllegriDe Laurentiis
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - "Benvenuto Max", come da tradizione è stato Aurelio De Laurentiis attraverso i propri canali social ad annunciare il nuovo tecnico del Napoli. Ora è ufficiale: Massimiliano Allegri prende il posto sulla panchina azzurra lasciato libero a fine stagione dall'addio di Antonio Conte. Una storia che si ripete quella tra i due allenatori, con il livornese che aveva preso l'eredità del salentino anche alla Juventus dando poi inizio al ciclo dei cinque scudetti di fila. Si augura lo stesso il popolo partenopeo che, dopo il secondo posto dell'ultima annata, spera di poter tornare a contendersi il tricolore con i campioni in carica dell'Inter. Risolti tutti gli aspetti burocratici con il Milan, Allegri ha dunque firmato con i partenopei un accordo triennale. Questo il comunicato del club.

Il comunicato del club

"La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029. Dopo una lunga carriera da calciatore, in cui ha indossato anche la maglia del Napoli nel '97/98, Max Allegri intraprende il percorso da allenatore a partire dalla stagione 2003/04. Nel 2007/08 conduce il Sassuolo alla prima storica promozione in Serie B, vincendo nella medesima annata anche la Supercoppa di Serie C1. Qualche mese più tardi fa il suo debutto in Serie A con il Cagliari, chiudendo il campionato al nono posto e vincendo la Panchina d’oro". Si legge ancora nella nota: "Nel 2010 approda al Milan, riuscendo a vincere il diciottesimo scudetto e la sesta Supercoppa Italiana della storia rossonera. Dal 2014 al 2019 è il tecnico della Juventus, con cui conquista cinque scudetti consecutivi, quattro coppe Italia di seguito e due Supercoppe. Nello stesso periodo conduce per due volte i bianconeri alla finale della Champions League. Dopo due anni torna alla guida della Juventus vincendo la sua quinta Coppa Italia nel 2024. Nella scorsa stagione ha allenato nuovamente il Milan, terminando il campionato al quinto posto. Benvenuto, mister Allegri!"

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS