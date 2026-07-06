Napoli, maglia speciale per il Centenario: il testimonial è Maradona

Il Napoli ha presentato oggi la nuova maglia Home 2026/27, che accompagnerà la squadra nella stagione del Centenario. Testimonial d'eccezione, grazie all'intelligenza artificiale, è stato Diego Maradona. "Un secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del club e, allo stesso tempo, guardare al futuro. Con questo spirito il Napoli ha scelto di raccontare la nuova divisa, che la squadra indosserà durante tutto l'anno, attraverso un video hero capace di unire luoghi e identità. Assieme alla maglia compare la figura di un cavallo, richiamo al Corsiero del Sole, primo simbolo del club e, da secoli, emblema della passione e dell'indomabilità del popolo partenopeo. Le riprese si muovono dal Vesuvio a Posillipo, attraversando il cuore del centro storico fino al campo dello Scugnizzo Liberato", ha scritto la società partenopea.
Il comunicato della società
"La nuova Home è stata realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, che ha lavorato al progetto creativo in sinergia con Valentina De Laurentiis. La divisa nasce guardando alla memoria collettiva dei tifosi napoletani e a una delle maglie più iconiche della storia del club: quella del primo Scudetto, con il suo azzurro inconfondibile e il richiamo alla lanetta delle divise degli anni Ottanta", si legge ancora nella nota odierna.