Napoli, maglia speciale per il Centenario: il testimonial è Maradona

Il Napoli ha presentato oggi la nuova maglia Home 2026/27, che accompagnerà la squadra nella stagione del Centenario. Testimonial d'eccezione, grazie all'intelligenza artificiale, è stato Diego Maradona. "Un secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del club e, allo stesso tempo, guardare al futuro. Con questo spirito il Napoli ha scelto di raccontare la nuova divisa, che la squadra indosserà durante tutto l'anno, attraverso un video hero capace di unire luoghi e identità. Assieme alla maglia compare la figura di un cavallo, richiamo al Corsiero del Sole, primo simbolo del club e, da secoli, emblema della passione e dell'indomabilità del popolo partenopeo. Le riprese si muovono dal Vesuvio a Posillipo, attraversando il cuore del centro storico fino al campo dello Scugnizzo Liberato", ha scritto la società partenopea.