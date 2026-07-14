Allegri si veste di Napoli, punge il calcio di Comolli e parla di Juve: “Persa un po’ di memoria”

Un palcoscenico speciale per iniziare una nuova storia. Massimiliano Allegri si è presentato dal Teatro San Carlo, il più antico teatro d'opera al mondo, per il suo primo incontro ufficiale da allenatore del Napoli: una location simbolica per una piazza che sogna grandi traguardi e che vuole aprire un nuovo ciclo dopo l'era Antonio Conte. Tra emozione, battute, ricordi personali e tante risposte sul campo, il tecnico livornese ha parlato del presente azzurro ma anche del passato recente, compresa la conclusione della sua seconda esperienza alla Juventus e le critiche ricevute nell'ultima stagione al Milan. Accanto a lui i dirigenti e il presidente Aurelio De Laurentiis, protagonista di diversi momenti della conferenza, tra mercato, ambizioni europee e una visione del calcio che guarda alla sostenibilità. Max riparte da Napoli con una certezza: una squadra già competitiva, campioni come Lukaku e De Bruyne in arrivo e la responsabilità di riportare il club ai vertici, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni.
Allegri si presenta al Napoli: la conferenza
"Tutta questa presentazione (a teatro ndr) per me è anche troppo, è la prima volta che mi capita, devo ringraziare il presidente" - così ha esordito Allegri. Poi ha elogiato subito il patron dei partenopei e anche il suo predecessore Conte: "Da quando c'è De Laurentiis il Napoli è costantemente in Europa. La squadra è abituata lavorare, sono fortunato perché è già la seconda volta che eredito una squadra di Conte. Avere fortuna conta tanto. Dobbiamo creare le basi per arrivare a marzo in modo da giocarci tutti gli obiettivi. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca e passionale. Contatti con la Nazionale? Non ho avuti contatti. Ho parlato solo con De Laurentiis, già qualche anno fa siamo stati vicini".
Sulla lotta tra giochisti e risultatisti: "Il calcio è bello perché è opinabile. Abbiamo una rosa forte che ha avuto successi. Ho la fortuna di avere giocatori che possono giocare in più sistemi di gioco. Abbiamo grande voglia di raggiungere gli obiettivi. Se ho voglia di rivincita? Sono molto dispiaciuto per come è finita l'anno scorso, ma colgo l'occasione per ringraziare chi è stato con me al Milan. Domani inizia un'altra stagione e dobbiamo metterci nelle condizioni per lavorare al meglio".
I rientri di Lukaku e De Bruyne e la risposta a Cardinale
Su Lukaku e De Bruyne, eliminati ai quarti del Mondiale con il Belgio: "Cosa ne penso di loro? Ho imparato una cosa da un vecchio allenatore: fin quando non vedo i giocatori, dare giudizi da fuori è difficile. Bisogna conoscerci. Mi metto a disposizione di una squadra che ha valori importanti. Lukaku e De Bruyne arriveranno il 5 agosto. Ora partiamo con chi abbiamo a disposizione". Sulle parole di Cardinale, che spesso lo ha punzecchiato: "Non le commento, ringrazio chi mi ha supportato. Siamo tutti dispiaciuti, ma ora inizia una nuova annata e bisogna partire con entusiasmo".
Poi una domanda sul mercato: "Cosa mi aspetto? A questo ci pensa la società, lavoriamo a stretto contatto. Quando avrò visto tutta la squadra farò le valutazioni e dirò cosa potrà mancare. Nel calcio di oggi la grande sfida è quella di essere competitivi e sostenibili. La squadra è già forte e poi la società vedrà cosa fare". Su Hojlund: "L'anno scorso l'ho scansato e ora l'ho preso". Max ha poi risposto a qualche curiosità tattica: "Modulo con tridente? Ho una squadra che può giocare in più modi, se avrò molti esterni giocherò con più esterni. Se sono emozionato? È normale, sono nel Teatro più antico del mondo davanti questa platea. Sono molto contento di essere qui ma la cosa più importante è iniziare il lavoro e farlo nel migliore dei modi".
La Champions e il dubbio Meret-Milinkovic
Allegri ha partecipato a diverse Champions League, ma ora la struttura della competizione non è più come prima: "Quanto è cambiata la Champions rispetto alle mie due finali? Soprattutto nella testa. Per me è un ritorno perché negli ultimi tre anni non ho avuto la fortuna di parteciparci. E' cambiato il format e c'è stato un adattamento di tutto le squadre, molte favorite si sono qualificate all'ultimo. Sapendo di giocare otto partite, hai la possibilità di recuperare". Poi ha proseguito: "Se so come far migliorare la squadra? Fino a quando non iniziamo a lavorare non posso dire nulla. Ci sono numeri inconfutabili: più è larga la differenza reti e più arrivi agli obiettivi. Se fai 60 gol e ne prendi 50 è impossibile arrivare tra le prime 4 o vincere un campionato. Allenatore del centenario? Lo affronto con responsabilità ed emozione. Per me è motivo di orgoglio e abbiamo una grande responsabilità nell'arrivare agli obiettivi e aver vinto dei trofei entro il 30 maggio (qui interviene De Laurentiis: "Quindi ci auguriamo di arrivare in finale di Champions?"- Poi risponde Max: "Dicevo in generale" ride ndr). Sul ballottaggio Meret e Milinkovic: "Il Napoli ha ottimi portieri, anche il secondo portiere è importante. Sicuramente ci sarà una gerarchia, vedrò in ritiro". Sui giovani da lanciare come al Milan con Bartesaghi: "Quando hai campionato, Champions e coppa, la rosa deve essere in grado totalmente di giocare. Ci sarà bisogno di tutti. Ci saranno momenti di difficoltà da gestire nel migliore dei modi".
Il terzo posto con la Juve nel 2023 e la Coppa Italia vinta
"Se sono aziendalista? Ormai è da diversi anni che vengo definito così. Per alcuni è un'offesa, per me è un complimento. L'allenatore deve portare risultati. Nel calcio di oggi la vera sfida, soprattutto in Italia, è quella di essere competitivi e sostenibili. Questo vuol dire che l'allenatore deve essere in simbioso con la società e capire anche le dinamiche economiche" - ha spiegato Allegri. Max ha poi difeso il suo ultimo lavoro in bianconero:"Esperienze alla Juve e Milan concluse male? No alla Juve ho concluso vincendo la Coppa Italia, se non sbaglio perché ho perso un po' la memoria. Al Milan purtroppo siamo stati tra i primi quattro dalla seconda alle 37esima, purtroppo però l'ultima è quella che contava. Per la prima volta sono uscito daI posti Champions (rivendica anche il terzo posto del 2023, la stagione conclusa con la penalizzazione e il settimo posto ndr), non lo nego ma me la sono portata dietro. Ora ho una squadra forte e posso rifarmi. Se devo restituire qualcosa a questa società (alludendo ai campionati persi contro la Juve)? Sono venuto a posta per restituire (ride ndr). Conte disse "Amma faticà", come claim per il Napoli. Max non ne ha inventati: "Sinceramente non ci ho pensato e mi scuso".
Gli infortuni e la collocazione di De Bruyne
L'anno scorso il Napoli ha subito tanti infortuni e il presidente ha addirittura detto che senza tutti quei ko, Conte avrebbe conquistato un altro scudetto. Ne ha parlato anche Allegri: "Infortuni? Tutte le annate sono diverse. Le due annate di Conte sono state totalmente diverse, poi stando al di fuori è difficile giudicare. Domani quando inizieremo programmeremo al meglio. La vera stagione inizierà dopo la sosta delle nazionali di settembre, quando giocheremo tre partite a settimana. Se serve cazzimma? Sono pienamente d'accordo, la follia e la cazzimma serve sempre nel calcio e nella vita. Sarà un anno importante, tutti ripeto dobbiamo avere una responsabilità in più per raggiungere gli obiettivi. La collocazione migliore per De Bruyne (si è lamentato per la gestione di Conte ndr)? Prima di tutto fatemelo vedere e allenare, prima di tutto sa giocare discretamente a calcio, poi vediamo. L'anno scorso fino al momento dell'infortunio fu molto importante e credo che Conte lo utilizzò al meglio. Per dare dei giudizi bisogna essere all'interno. Mi ricordo la partita dell'andata contro il Milan e fece bene"
Il retroscena di Borussia Dortmund-Juve e le lacrime
Ritrovare Manna e lavorare con De Laurentiis ha inciso nella scelta di Allegri? Max ne ha parlato, svelando un retroscena: "Mi ricordo una cosa sul presidente. Mi telefonò a mezzanotte prima di Borussia Juve (qui si emoziona e piange, ricordando che stava male la madre prima di quella partita ndr) e mi chiese se volevo comprare un cavallo e gli dissi di no. Con il direttore ho già lavorato, conosce bene i miei difetti, mi aiuterà molto". Sul corsiero del sole sulla maglia: "L'ho notato subito (ride - riferimento alla passione per l'ippica)". Poi anche qualche battuta: "Se ho un'idea sulla difesa? E' importante come l'attacco e il centrocampo (ride ndr). Se ho fatto pace con le sigle (fa riferimento al PPDA e la domanda dello scorso anno al Milan)? Tutte le statistiche sono valide nel calcio, ma la cosa più importante è avere ottimi giocatori che ci fanno vincere le partite. Poi tutto è opinabile. Nello staff tecnico abbiamo ragazzi che lavorano sui dati come fanno tutti gli staff. Ma se fosse così semplice... Il calcio è una roba di campo, altrimenti non andremmo in campo. I dati confermano quello che si vede in campo".
Sulla possibile evoluzione del rapporto con De Laurentiis: "Come in tutte le buone famiglie ci saranno confronti". Risponde Adl: "Senza scazzo non c'è amore". Continua Max: "L'importante anche quando ci saranno scazzi è rimanere in sintonia". Poi di nuovo il presidente: "Poi ci possiamo mettere anche d'accordo per fare un teatrino". Poi un'ultima domanda sul sogno europeo: "Se possiamo arrivare in finale di Champions? Prima di tutto passiamo il girone, poi succede di tutto". Interviene De Laurentiis: "Dipende anche dal calendario e dal sorteggio".
De Laurentiis attacca Uefa e Fifa
"Differenza tra Serie A ed Europa? C'è una differenza di impostazione legislativa da paese e paese e soprattutto con le leghe americane. Noi continuiamo a produrre un calcio non gestito da noi che dovremmo essere i padroni, ma di istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle. In Italia ci sono delle squadre con un certo standing e livello. Il problema è sempre economico. Anche in Inghilterra dove fatturano tantissimo, chiudono il bilancio con mezzo milione di pounds in rosso. Allora vuol dire che il calcio non funziona. In Europa siamo delle marionette al servizio di Uefa e Fifa, che si arricchiscono" - ha spiegato con chiarezza De Laurentiis.
Le chiacchierate con Allegri
"Se c'è stato un momento in cui Allegri poteva arrivare? C'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco. Ed è normale crearsi delle assicurazioni. Certo che ho chiamato più volte Allegri e anche altri allenatori. Se la scelta è arrivata anche grazie a un tratto umano? Questo è fondamentale nel lavoro, altrimenti non inizia proprio la collaborazione. Noi veniamo dal cinema, dove ogni volta hai un progetto, registi, tecnici e collaboratori diversi. Se non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta non raggiungi l'obiettivo che ti sei prefisso. Ma questo vale per tutti i lavori con progettualità. Il calcio e il cinema hanno una cosa in comune: sono un'industria atipica, non puoi serializzare quello che realizzi" - così ha concluso la sua conferenza De Laurentiis.
Un palcoscenico speciale per iniziare una nuova storia. Massimiliano Allegri si è presentato dal Teatro San Carlo, il più antico teatro d'opera al mondo, per il suo primo incontro ufficiale da allenatore del Napoli: una location simbolica per una piazza che sogna grandi traguardi e che vuole aprire un nuovo ciclo dopo l'era Antonio Conte. Tra emozione, battute, ricordi personali e tante risposte sul campo, il tecnico livornese ha parlato del presente azzurro ma anche del passato recente, compresa la conclusione della sua seconda esperienza alla Juventus e le critiche ricevute nell'ultima stagione al Milan. Accanto a lui i dirigenti e il presidente Aurelio De Laurentiis, protagonista di diversi momenti della conferenza, tra mercato, ambizioni europee e una visione del calcio che guarda alla sostenibilità. Max riparte da Napoli con una certezza: una squadra già competitiva, campioni come Lukaku e De Bruyne in arrivo e la responsabilità di riportare il club ai vertici, con l'obiettivo di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni.
Allegri si presenta al Napoli: la conferenza
"Tutta questa presentazione (a teatro ndr) per me è anche troppo, è la prima volta che mi capita, devo ringraziare il presidente" - così ha esordito Allegri. Poi ha elogiato subito il patron dei partenopei e anche il suo predecessore Conte: "Da quando c'è De Laurentiis il Napoli è costantemente in Europa. La squadra è abituata lavorare, sono fortunato perché è già la seconda volta che eredito una squadra di Conte. Avere fortuna conta tanto. Dobbiamo creare le basi per arrivare a marzo in modo da giocarci tutti gli obiettivi. Per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca e passionale. Contatti con la Nazionale? Non ho avuti contatti. Ho parlato solo con De Laurentiis, già qualche anno fa siamo stati vicini".
Sulla lotta tra giochisti e risultatisti: "Il calcio è bello perché è opinabile. Abbiamo una rosa forte che ha avuto successi. Ho la fortuna di avere giocatori che possono giocare in più sistemi di gioco. Abbiamo grande voglia di raggiungere gli obiettivi. Se ho voglia di rivincita? Sono molto dispiaciuto per come è finita l'anno scorso, ma colgo l'occasione per ringraziare chi è stato con me al Milan. Domani inizia un'altra stagione e dobbiamo metterci nelle condizioni per lavorare al meglio".