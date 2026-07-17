Napoli, prima botta per Allegri: Buongiorno ko salta tutta la preparazione!

"In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato . Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro". Lo comunica il Napoli che sta arrivando a Dimaro-Folgarida per il ritiro pre campionato.

Cosa cambia

La notizia piomba come un fulmine a ciel sereno nel giorno del raduno della squadra e rischia di stravolgere i piani tattici del club in vista del prossimo campionato. Lo stop forzato del difensore costringe i dirigenti partenopei a rivedere le priorità sul mercato per evitare di iniziare la stagione con gli uomini contati nel reparto arretrato. Le prossime ore saranno decisive per capire l'entità esatta del problema e gli eventuali tempi di recupero, con i tifosi che rimangono in ansia per le condizioni del proprio pilastro difensivo, all'ottavo infortunio dal suo arrivo in Campania: lo scorso anno, in particolare, un problema alla schiena e alcune noie muscolari lo hanno tenuto ai box per diversi mesi.