Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, prima botta per Allegri: Buongiorno ko salta tutta la preparazione!

L'ex difensore del Torino non partirà con il resto dei compagni per il ritiro estivo a Dimaro: le condizioni
2 min
BuongiornoAllegrinapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro". Lo comunica il Napoli che sta arrivando a Dimaro-Folgarida per il ritiro pre campionato.

Cosa cambia

La notizia piomba come un fulmine a ciel sereno nel giorno del raduno della squadra e rischia di stravolgere i piani tattici del club in vista del prossimo campionato. Lo stop forzato del difensore costringe i dirigenti partenopei a rivedere le priorità sul mercato per evitare di iniziare la stagione con gli uomini contati nel reparto arretrato. Le prossime ore saranno decisive per capire l'entità esatta del problema e gli eventuali tempi di recupero, con i tifosi che rimangono in ansia per le condizioni del proprio pilastro difensivo, all'ottavo infortunio dal suo arrivo in Campania: lo scorso anno, in particolare, un problema alla schiena e alcune noie muscolari lo hanno tenuto ai box per diversi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS