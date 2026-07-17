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Napoli, i convocati di Allegri per Dimaro: quante sorprese, ci sono anche due ex Juve

Gli azzurri sono partiti per il Trentino, dove inizieranno la preparazione estiva: la lista completa
1 min
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FOLGARIDA (Dimaro, Trento) - Oggi pomeriggio alle 18 il Napoli inizia ufficialmente il ritiro pre-season a Dimaro-Folgarida, in Trentino. Mister Massimiliano Allegri non potrà portare sul campo della Ski.it Arena Lukaku, così come gli altri che hanno preso parte ai Mondiali (McTominay, De Bruyne, Olivera e Lang), e Alessandro Buongiorno, alle prese con un problema al ginocchio per cui è in atto una valutazione medica. Presenti gli ex Juve Hasa e Barido, oltre a Spinazzola, fresco di rinnovo.

I convocati di Allegri

Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic, Pugliese.
Difensori: Beukema, Di Lorenzo, Garofalo, Gutierrez, Rafa Marin, Mazzocchi, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola.
Centrocampisti: Anguissa, Barido, Folorunsho, Gilmour, Hasa, Iaccarino, Lobotka, Lindstrom, Obaretin, Prisco.
Attaccanti: Alisson Santos, Giovane, Hojlund, Lucca, Neres, Pereyra, Politano, Rao, Vergara. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

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