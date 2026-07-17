Napoli, i convocati di Allegri per Dimaro: quante sorprese, ci sono anche due ex Juve

FOLGARIDA (Dimaro, Trento) - Oggi pomeriggio alle 18 il Napoli inizia ufficialmente il ritiro pre-season a Dimaro-Folgarida, in Trentino. Mister Massimiliano Allegri non potrà portare sul campo della Ski.it Arena Lukaku, così come gli altri che hanno preso parte ai Mondiali (McTominay, De Bruyne, Olivera e Lang), e Alessandro Buongiorno, alle prese con un problema al ginocchio per cui è in atto una valutazione medica. Presenti gli ex Juve Hasa e Barido, oltre a Spinazzola, fresco di rinnovo.