Napoli, i convocati di Allegri per Dimaro: quante sorprese, ci sono anche due ex Juve

FOLGARIDA (Dimaro, Trento) - Oggi pomeriggio alle 18 il Napoli inizia ufficialmente il ritiro pre-season a Dimaro-Folgarida, in Trentino. Mister Massimiliano Allegri non potrà portare sul campo della Ski.it Arena Lukaku, così come gli altri che hanno preso parte ai Mondiali (McTominay, De Bruyne, Olivera e Lang), e Alessandro Buongiorno, alle prese con un problema al ginocchio per cui è in atto una valutazione medica. Presenti gli ex Juve Hasa e Barido, oltre a Spinazzola, fresco di rinnovo.
I convocati di Allegri
Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic, Pugliese.
Difensori: Beukema, Di Lorenzo, Garofalo, Gutierrez, Rafa Marin, Mazzocchi, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola.
Centrocampisti: Anguissa, Barido, Folorunsho, Gilmour, Hasa, Iaccarino, Lobotka, Lindstrom, Obaretin, Prisco.
Attaccanti: Alisson Santos, Giovane, Hojlund, Lucca, Neres, Pereyra, Politano, Rao, Vergara.