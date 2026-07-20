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Buongiorno ko, la prima tegola per Allegri: quanto tempo rischia di stare fuori

Il difensore del Napoli si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio
2 min
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Napoli

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Brutte notizie in casa Napoli, dove Alessandro Buongiorno rischia un lungo stop. Il difensore, dopo l'infortunio che gli ha impedito di partecipare al ritiro di Dimaro, si opererà al ginocchio. Lo ha annunciato proprio il Napoli con un comunicato: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!", si legge.

Quando può tornare

I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi, ma seguiranno aggiornamenti sulle condizioni e sul percorso di riabilitazione dell'ex Torino. Quel che è certo è che Buongiorno non sarà a disposizione di Allegri nella prima parte della nuova stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

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