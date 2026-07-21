Napoli, annullata la presentazione di Allegri a Dimaro: ecco cosa è successo

La serata di presentazione del neo mister del Napoli, Massimiliano Allegri, e del suo staff è stata annullata. I tifosi che stasera avrebbero invaso piazza Madonna della Pace a Dimaro-Folgarida, sede del ritiro pre season fino al 27 luglio, rimarranno dunque a bocca asciutta. Lo ha comunicato l'ufficio stampa Nicer che cura le relazioni di Apt val di Sole in occasione del ritiro pre campionato del club. "La serata sarà riprogrammata nei prossimi giorni", si legge in una nota. Motivo dell'annullamento: stato influenzale del tecnico del Napoli.
Rrahmani: "Allegri persona positiva"
"Abbiamo iniziato da qualche giorno il ritiro, stiamo lavorando molto con la palla, serve concentrazione
" lo ha detto Amir Rrahmani
, difensore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, dal ritiro di Dimaro. Il centrale kosovaro ha anche detto la sua sul nuovo tecnico, Allegri
: "E' una persona positiva, qualcosa che ci serve
". Sui compagni di reparto Marin e Marianucci: "Sono giovani e forti. L'anno scorso hanno giocato abbastanza, soprattutto il primo. Ci stiamo allenando con una linea a quattro
". Infine, Rrahmani
ha parlato degli obiettivi: "Solo il tempo può dircelo. I nostri obiettivi sono tutte e tre le competizioni, dobbiamo credere in quello che facciamo
", ha concluso. Intanto, domani alle 18 c'è in programma l'amichevole con l'Arezzo
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