Napoli, annullata la presentazione di Allegri a Dimaro: ecco cosa è successo

La serata di presentazione del neo mister del Napoli, Massimiliano Allegri, e del suo staff è stata annullata. I tifosi che stasera avrebbero invaso piazza Madonna della Pace a Dimaro-Folgarida, sede del ritiro pre season fino al 27 luglio, rimarranno dunque a bocca asciutta. Lo ha comunicato l'ufficio stampa Nicer che cura le relazioni di Apt val di Sole in occasione del ritiro pre campionato del club. "La serata sarà riprogrammata nei prossimi giorni", si legge in una nota. Motivo dell'annullamento: stato influenzale del tecnico del Napoli.