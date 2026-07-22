Allegri, esordio da dimenticare: tris dell'Arezzo al Napoli, segna anche "la comparsa Juve"

Sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis , a Dimaro i campani si arrendono 3-1 di fronte alla formazione toscana, neopromossa in B. Allegri schiera dall'inizio il classe 2008 Prisco in cabina di regia con Anguissa e Lindstrom al suo fianco. In attacco, alle spalle di Hojlund, i due brasiliani Giovane e Alisson. In difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Gutierrez, con Meret in porta. Nel primo tempo la squadra di Cristian Bucchi passa in vantaggio con il gol all'11' di Alberto Cerri , acquistato nell'estate del 2015 dalla Juve ma "arruolato" dai bianconeri per appena un paio di settimane. Meret, non esente da colpe sulla rete subita, si fa male alla mano e alla mezz'ora lascia il posto tra i pali a Milinkovic-Savic. Succede poco fino al riposo: giusto un colpo di testa di Di Lorenzo e un tiro di Hojlund. Nella ripresa, dopo il raddoppio di Gilli, al 61' Politano sbaglia un rigore ma sulla ribattuta accorcia e segna l'1-2. A dare vivacità è Vergara, che si conquista il penalty. Nel finale, però, dopo il palo colpito da Lucca, che poi si fa anche male, ecco il tris di Eklu . Sabato pomeriggio ci sarà il test con la Carrarese che chiuderà i conti in Trentino.

Le parole di Politano

"Non eravamo ancora in grande forma, lavoriamo da quattro giorni. Ci può stare - commenta ai microfoni di Sky Sport l'autore dell'unico gol del Napoli, Matteo Politano, dopo la sconfitta in amichevole contro l'Arezzo -. È la nostra bestia nera - ha detto ridendo -. Abbiamo tanto da lavorare, dobbiamo stare tranquilli e sereni, sta crescendo un gruppo compatto e forte. 4-3-3? Sì, dipenderà dal mister ancora ci manca qualche giocatore". Infine, su Allegri: "Mi ha colpito la sua spensieratezza, quando c'è da ridere ride, ma quando c'è da lavorare lavoriamo. E anche tanto", ha concluso.