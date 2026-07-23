Napoli, Manna: "Allegri? Deve esserci visione comune, altrimenti le cose vanno male". E su Gatti...

La stagione del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. Prima l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che starà fuori dal campo per 2-3 mesi, poi la sconfitta nel primo test amichevole contro l'Arezzo, appena promosso in Serie B. Nel ritiro di Dimaro-Folgarida, ha parlato il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. Proprio l'infortunio dell'ex Torino potrebbe spingere gli azzurri a intervenire sul mercato, con Federico Gatti come nome caldo. Il direttore azzurro ha fatto il punto sul difensore bianconero, sul mercato in entrata e in uscita e sulla stagione che sta con iniziare con Massimiliano Allegri in panchina.
Sessione complicata
"Tutte le sessioni sono complicate. Nella mia prima stagione abbiamo cercato di consolidare il gruppo con diversi titolari. L'anno scorso abbiamo allungato la rosa per difficoltà oggettive e abbiamo anche ringiovanito la rosa. Quest'anno poteva essere un anno diverso, ma faremo di necessità virtù. La scorsa estate abbiamo fatto 9 acquisti. Quest'anno aspetteremo. Pensiamo di avere una squadra forte su cui poter lavorare e crescere", ha esordito così Giovanni Manna in conferenza stampa.
Il Napoli dovrà rispettare parametri interni e legati ai paletti imposti dalla UEFA: "Abbiamo investito perché potevamo e possiamo farlo. Siamo una società estremamente sana, ma le due cose non devono scontrarsi. Ci sono parametri interni da rispettare. Come fatto a gennaio: abbiamo dovuto operare con un regime di mercato a saldo zero e lo abbiamo fatto. Sono arrivati anche due buoni calciatori. C’è un equilibrio internazionale stabilito dall’UEFA. In questo momento abbiamo un parametro più alto e dobbiamo cercare di rientrare e di dimostrare che lo stiamo facendo. Dobbiamo mantenere un equilibrio: rispettare i parametri e migliorare la rosa. Ci proviamo".
Da Anguissa e Milinkovic-Savic a De Bruyne e Lucca
Spazio poi ai singoli. Anguissa ha ancora un anno di contratto ma rimane centrale nel Napoli. Valutazioni, invece, per il futuro di Lukaku: "È un calciatore importante con un contratto in essere, quindi in questo momento non c’è bisogno di negoziare e non è in uscita. Decideremo con lui e l’allenatore sul suo futuro, ma da lui ripartiamo, anche se è in scadenza. Lukaku è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato ma è reduce da un buon Mondiale, quando tornerà faremo tutte le valutazioni".
Casi analoghi per De Bruyne e Milinkovic-Savic: il primo sarà un punto fermo, sul secondo deciderà l'allenatore: "Su Milinkovic-Savic sceglierà Allegri. De Bruyne? Non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per due anni più uno di opzione sposando questo progetto. Resta un giocatore del Napoli, il mister non ci ha parlato e quando arriverà si metterà a disposizione con gli altri. Ha avuto una stagione complicata e ha reso meno di quello che speravamo dopo l’investimento iniziale. Io personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, comunque non deve scegliere niente, deve tornare e mettersi a disposizione. De Bruyne non deve scegliere: fa parte del progetto".
Lucca e i pochi gol degli attaccanti
Nonostante abbia in rosa tre attaccanti (Hojlund, Lukaku e Lucca), il Napoli ha avuto problemi ad andare in gol lo scorso anno. Manna ha piena fiducia nel gruppo che ha a disposizione Allegri: "È un percorso. Oggettivamente, migliorare questo parco giocatori in Italia è difficile. Per farlo bisogna spendere tanti soldi. Abbiamo un materiale umano e tecnico interessante e che può crescere. Abbiamo estrema fiducia nell'allenatore e nel gruppo".
Proprio l'ex Udinese è sotto la lente di ingrandimento. Stagione complicata in cui è anche stato girato in prestito in Inghilterra, poi il ritorno a Napoli e l'infortunio nell'amichevole contro l'Arezzo: "Lucca è un ragazzo che tecnicamente ha tanto. Sicuramente ci sono aspetti in cui deve migliorare e lo sa. Lo step deve farlo lui e noi siamo pronti ad aiutarlo. È stato un investimento importante per quello che era il vice Kean in Nazionale un anno fa. Sta a lui dimostrare di essere un calciatore da Napoli. Il mercato è strano e può succedere di tutto. Ieri non ha fatto male, ma è arrivato l'infortunio. Starà fuori qualche settimana. Lo aspettiamo e abbiamo fiducia".
Mercato e obiettivi
Poi Giovanni Manna ha parlato del mercato azzurro. Il Napoli farà scelte ponderate e mirate per migliorare la rosa, ha sottolineato il direttore sportivo azzurro: "I reali obiettivi non cambiano. Siamo chiamati a rientrare in un equilibrio economico dopo aver sforato lo scorso anno. Abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni sportive. Nella stagione precedente, la prima di Conte, non abbiamo giocato la Champions. I ricavi sono diminuiti e i costi sono aumentati. Dobbiamo fare delle scelte. Il mercato non è facile. In Italia è fermo, a parte la Fiorentina che ha fatto dei buoni investimenti". E sui miglioramenti alla rosa ha aggiunto: "La bontà della rosa c’è. Si può intervenire? Sì, sempre. Prendere giocatori per completare in questo momento non ha senso. Vogliamo prendere giocatori per portare un valore aggiunto alla squadra, che è già importante. Lo scorso anno è stato complicato, adesso dobbiamo fare delle scelte".
Zeballos e vice Di Lorenzo
In entrata, i nomi forti sono quelli di Zeballos del Boca Juniors e Favasuli del Catanzaro. "Zeballos è un giocatore che mi piace. Ha interrotto un percorso importante a causa di diversi infortuni. È un giocatore forte, come tanti altri che abbiamo trattato negli ultimi 6-8 mesi. Ci interessa, se ci saranno le condizioni lo faremo. Lui come tanti altri. Oggi siamo fermi, poi vedremo", ha dichiarato. Il vice Di Lorenzo, invece, sarà un colpo da ultimi giorni di mercato. "È il tormentone da quando sono arrivato. Mazzocchi ha dimostrato di essere un calciatore e un uomo importante per il gruppo e per la squadra. Abbiamo lavorato per trovare una soluzione. C'è una lista e non possiamo lasciare calciatori fuori. - ha aggiunto - Favasuli è un prospetto interessante e rispetta i nostri parametri. Nel ruolo abbiamo uno dei giocatori più importanti del Napoli e dell'Italia. Gioca tante partite e dovremo essere attenti nelle valutazioni. Se ci sarà l’opportunità lo faremo a fine agosto".
Gatti e l'infortunio di Buongiorno
L'infortunio di Alessandro Buongiorno obbligherà il Napoli a intervenire sul mercato. Uno dei nomi è proprio quello dello juventino Federico Gatti, avverte Manna. "Se stiamo ragionando sulla possibilità di prendere un difensore centrale, magari Gatti? Sicuramente l'infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. Beukema ha una patologia che si trascina dalla stagione scorsa. Sta facendo delle terapie conservative e dovremmo averlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo il ritorno di Mathias Olivera per avere un altro centrale. L'assenza di Buongiorno è pesante, attendiamo Beukema ma non abbiamo fretta. Eravamo ok, noi monitoriamo sempre le situazioni di mercato e lo saremo fino alla fine".
Il rapporto con Allegri
La stagione del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. Prima l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che starà fuori dal campo per 2-3 mesi, poi la sconfitta nel primo test amichevole contro l'Arezzo, appena promosso in Serie B. Nel ritiro di Dimaro-Folgarida, ha parlato il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. Proprio l'infortunio dell'ex Torino potrebbe spingere gli azzurri a intervenire sul mercato, con Federico Gatti come nome caldo. Il direttore azzurro ha fatto il punto sul difensore bianconero, sul mercato in entrata e in uscita e sulla stagione che sta con iniziare con Massimiliano Allegri in panchina.
Sessione complicata
"Tutte le sessioni sono complicate. Nella mia prima stagione abbiamo cercato di consolidare il gruppo con diversi titolari. L'anno scorso abbiamo allungato la rosa per difficoltà oggettive e abbiamo anche ringiovanito la rosa. Quest'anno poteva essere un anno diverso, ma faremo di necessità virtù. La scorsa estate abbiamo fatto 9 acquisti. Quest'anno aspetteremo. Pensiamo di avere una squadra forte su cui poter lavorare e crescere", ha esordito così Giovanni Manna in conferenza stampa.
Il Napoli dovrà rispettare parametri interni e legati ai paletti imposti dalla UEFA: "Abbiamo investito perché potevamo e possiamo farlo. Siamo una società estremamente sana, ma le due cose non devono scontrarsi. Ci sono parametri interni da rispettare. Come fatto a gennaio: abbiamo dovuto operare con un regime di mercato a saldo zero e lo abbiamo fatto. Sono arrivati anche due buoni calciatori. C’è un equilibrio internazionale stabilito dall’UEFA. In questo momento abbiamo un parametro più alto e dobbiamo cercare di rientrare e di dimostrare che lo stiamo facendo. Dobbiamo mantenere un equilibrio: rispettare i parametri e migliorare la rosa. Ci proviamo".