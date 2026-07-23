Napoli, Manna: "Allegri? Deve esserci visione comune, altrimenti le cose vanno male". E su Gatti...

Spazio poi ai singoli. Anguissa ha ancora un anno di contratto ma rimane centrale nel Napoli. Valutazioni, invece, per il futuro di Lukaku : "È un calciatore importante con un contratto in essere, quindi in questo momento non c’è bisogno di negoziare e non è in uscita . Decideremo con lui e l’allenatore sul suo futuro, ma da lui ripartiamo, anche se è in scadenza. Lukaku è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato ma è reduce da un buon Mondiale, quando tornerà faremo tutte le valutazioni ".

Casi analoghi per De Bruyne e Milinkovic-Savic : il primo sarà un punto fermo, sul secondo deciderà l'allenatore: "Su Milinkovic-Savic sceglierà Allegri. De Bruyne? Non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per due anni più uno di opzione sposando questo progetto. Resta un giocatore del Napoli, il mister non ci ha parlato e quando arriverà si metterà a disposizione con gli altri. Ha avuto una stagione complicata e ha reso meno di quello che speravamo dopo l’investimento iniziale. Io personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, comunque non deve scegliere niente, deve tornare e mettersi a disposizione. De Bruyne non deve scegliere: fa parte del progetto ".

Lucca e i pochi gol degli attaccanti

Nonostante abbia in rosa tre attaccanti (Hojlund, Lukaku e Lucca), il Napoli ha avuto problemi ad andare in gol lo scorso anno. Manna ha piena fiducia nel gruppo che ha a disposizione Allegri: "È un percorso. Oggettivamente, migliorare questo parco giocatori in Italia è difficile. Per farlo bisogna spendere tanti soldi. Abbiamo un materiale umano e tecnico interessante e che può crescere. Abbiamo estrema fiducia nell'allenatore e nel gruppo".

Proprio l'ex Udinese è sotto la lente di ingrandimento. Stagione complicata in cui è anche stato girato in prestito in Inghilterra, poi il ritorno a Napoli e l'infortunio nell'amichevole contro l'Arezzo: "Lucca è un ragazzo che tecnicamente ha tanto. Sicuramente ci sono aspetti in cui deve migliorare e lo sa. Lo step deve farlo lui e noi siamo pronti ad aiutarlo. È stato un investimento importante per quello che era il vice Kean in Nazionale un anno fa. Sta a lui dimostrare di essere un calciatore da Napoli. Il mercato è strano e può succedere di tutto. Ieri non ha fatto male, ma è arrivato l'infortunio. Starà fuori qualche settimana. Lo aspettiamo e abbiamo fiducia".