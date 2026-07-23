Buongiorno operato e Lucca si ferma. Napoli, subito guai per Allegri: la nota del club

Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni die due giocatori: " Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro . L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione. Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore ". Come previsto, dunque il difensore ha dovuto ricorrere ad intervento chirurgico.

"Adda passà a nuttata"

Che per Buongiorno non si trattasse di un problema banale lo si era evinto anche dal post social pubblicato dal calciatore nelle scorse ore: "Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto. Quando è arrivata questa notizia ho avuto un momento di grande sconforto ma poi ho capito una cosa: la forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà; sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente perché il “sereno” può tornare solo sopra la testa di chi non si arrende. E io non mi arrendo. Come si dice “Adda passà a nuttata” e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia. A presto. Forza Napoli Sempre!".

Manna: "Colti alla sprovvista! Gatti..."

Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, nella conferenza stampa di oggi ha parlato anche del problema di Buongiorno: "Se stiamo ragionando sulla possibilità di prendere un difensore centrale, magari Gatti dalla Juventus? Sicuramente l'infortunio di Buongiorno ci ha colto alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. Beukema ha una patologia che si trascina dalla stagione scorsa. Sta facendo delle terapie conservative e dovremmo averlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo il ritorno di Mathias Olivera per avere un altro centrale. L'assenza di Buongiorno è pesante, attendiamo Beukema ma non abbiamo fretta. Eravamo ok, noi monitoriamo sempre le situazioni di mercato e lo saremo fino alla fine".