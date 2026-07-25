Vergara al Napoli fino al 2031: ufficiale il rinnovo del contratto

NAPOLI (ITALPRESS) - Antonio Vergara sarà un calciatore del Napoli fino al 2031: ora è ufficiale il prolungamento del contratto. Dopo l'ultima annata nella quale è diventato protagonista, il centrocampista azzurro classe 2003 ha deciso di continuare ancora con il suo club del cuore. Ora sarà Allegri a doverlo gestire ed inserirlo nella sua mediana.