Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vergara al Napoli fino al 2031: ufficiale il rinnovo del contratto

Il centrocampista classe 2003 proseguirà con il club azzurro
2 min
napolivergararinnovo
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI (ITALPRESS) - Antonio Vergara sarà un calciatore del Napoli fino al 2031: ora è ufficiale il prolungamento del contratto. Dopo l'ultima annata nella quale è diventato protagonista, il centrocampista azzurro classe 2003 ha deciso di continuare ancora con il suo club del cuore. Ora sarà Allegri a doverlo gestire ed inserirlo nella sua mediana.

Il comunicato del Napoli

Il Napoli ha reso noto "di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento". Il club azzurro ricostruisce anche il cammino del giocatore in azzurro. "Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana", sottolinea il Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS