"Chi non salta è juventino", Allegri e la reazione al coro dei tifosi Napoli a Dimaro

Nella piazza di Dimaro-Folgarida è stata presentata la squadra del Napoli con Massimiliano Allegri e tutti gli azzurri impegnati nel ritiro nella Val di Sole . Presente un folto gruppo di tifosi del Napoli che hanno raggiunto la Val di Sole non solo dalla Campania da da diverse località del nord Italia e anche dall'estero, sol palco si sono saliti tutti gli azzurri. Quando è stato il momento della presentazione di Massimiliano Allegri dal pubblico è partito il coro " Chi non salta juventino è! " e il tecnico ha commentato con un sorriso: "Buona sera a tutti. ' Chi non salta juventino è' lo sento da 15 anni. Ringrazio i tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso . I supporters ci hanno fatto sentire un grande affetto. E' la prima volta che vivo quest'esperienza, è stata meravigliosa questa prima parte del ritiro. Ringrazio i tifosi, Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità".

E' poi intervenuto il sindaco di Dimaro-Folgarida, Marco Panciera . "Porto qui - ha detto - il saluto di tutti i sindaci della Val di Sole e della nostra comunità. Non è più un ritiro, è un evento. Grazie a voi tutti. Ringrazio il presidente per la fiducia che ci ha dato in questi 15 anni. Grazie sempre a tutti voi".

"Colgo l'occasione - ha detto il vice presidente del Calcio Napoli, Edoardo De Laurentiis - per ringraziare le istituzioni e le forze dell'ordine per aver lavorato e migliorato l'evento. Ringrazio anche ai tifosi del Napoli che sono qui per la passione e per l'amore". "Grazie per questa accoglienza - ha sottolineato il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo - come ogni anno avete portato un pezzo di Napoli in Trentino, grazie per la passione che ci fate sentire ogni giorno".

Allegri come Conte: il rifiuto degli ex Juve

"Non chiedetemi di fare cose che non farò. Io sarò sempre educato e rispettoso. Non solo per la Juve, ma per tutte le squadre. Voi siete tifosi ed è giusto che incitiate la vostra squadra". Da un ex Juve all'altro: sono queste le parole rilasciate da Antonio Conte due anni fa, al momento della presentazione come nuovo tecnico del Napoli. Il tecnico salentino rifiutò infatti l'invito dei tifosi partenopei a saltare così come il nuovo tecnico della squadra di De Laurentiis, che ha accantonato in maniera molto cortese la proposta della tifoseria azzurra.