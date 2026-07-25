"Chi non salta è juventino", Allegri e la reazione al coro dei tifosi Napoli a Dimaro

Nella piazza di Dimaro-Folgarida è stata presentata la squadra del Napoli con Massimiliano Allegri e tutti gli azzurri impegnati nel ritiro nella Val di Sole. Presente un folto gruppo di tifosi del Napoli che hanno raggiunto la Val di Sole non solo dalla Campania da da diverse località del nord Italia e anche dall'estero, sol palco si sono saliti tutti gli azzurri. Quando è stato il momento della presentazione di Massimiliano Allegri dal pubblico è partito il coro "Chi non salta juventino è!" e il tecnico ha commentato con un sorriso: "Buona sera a tutti. 'Chi non salta juventino è' lo sento da 15 anni. Ringrazio i tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso. I supporters ci hanno fatto sentire un grande affetto. E' la prima volta che vivo quest'esperienza, è stata meravigliosa questa prima parte del ritiro. Ringrazio i tifosi, Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità".
Di Lorenzo: "Come ogni anno un pezzo di Napoli in Trentino"
E' poi intervenuto il sindaco di Dimaro-Folgarida, Marco Panciera. "Porto qui - ha detto - il saluto di tutti i sindaci della Val di Sole e della nostra comunità. Non è più un ritiro, è un evento. Grazie a voi tutti. Ringrazio il presidente per la fiducia che ci ha dato in questi 15 anni. Grazie sempre a tutti voi".
"Colgo l'occasione - ha detto il vice presidente del Calcio Napoli, Edoardo De Laurentiis - per ringraziare le istituzioni e le forze dell'ordine per aver lavorato e migliorato l'evento. Ringrazio anche ai tifosi del Napoli che sono qui per la passione e per l'amore". "Grazie per questa accoglienza - ha sottolineato il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo - come ogni anno avete portato un pezzo di Napoli in Trentino, grazie per la passione che ci fate sentire ogni giorno".
Allegri come Conte: il rifiuto degli ex Juve
"Non chiedetemi di fare cose che non farò. Io sarò sempre educato e rispettoso. Non solo per la Juve, ma per tutte le squadre. Voi siete tifosi ed è giusto che incitiate la vostra squadra". Da un ex Juve all'altro: sono queste le parole rilasciate da Antonio Conte due anni fa, al momento della presentazione come nuovo tecnico del Napoli. Il tecnico salentino rifiutò infatti l'invito dei tifosi partenopei a saltare così come il nuovo tecnico della squadra di De Laurentiis, che ha accantonato in maniera molto cortese la proposta della tifoseria azzurra.