Allegri non pensa al mercato: "C'è tempo, il Napoli ha valori importanti". Su De Bruyne e Lucca...

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo il successo del suo Napoli, 2-0 alla Carrarese nell'amichevole giocata a Dimaro. "È stato un buon test - ha detto il tecnico -, oggi siamo stati meglio in campo. La nota più importante é non aver subito gol". Tante le assenze, "ma la squadra ha comunque dei valori importanti. L'infortunio di Buongiorno ha complicato il lavoro in difesa, serve un difensore centrale? Al mercato pensa la società, io devo allenare i ragazzi. Alla chiusura mancano ancora 35 giorni ed in questo momento é praticamente fermo, non solo quello del Napoli. Valuteremo con calma e lucidità cosa ci sarà da fare da qui alla chiusura".