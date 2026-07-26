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Allegri non pensa al mercato: "C'è tempo, il Napoli ha valori importanti". Su De Bruyne e Lucca...

Il tecnico degli azzurri ha parlato al termine dell'amichevole vinta 2-0 contro la Carrarese: "L'importante è non aver subito gol"
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Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo il successo del suo Napoli, 2-0 alla Carrarese nell'amichevole giocata a Dimaro. "È stato un buon test - ha detto il tecnico -, oggi siamo stati meglio in campo. La nota più importante é non aver subito gol". Tante le assenze, "ma la squadra ha comunque dei valori importanti. L'infortunio di Buongiorno ha complicato il lavoro in difesa, serve un difensore centrale? Al mercato pensa la società, io devo allenare i ragazzi. Alla chiusura mancano ancora 35 giorni ed in questo momento é praticamente fermo, non solo quello del Napoli. Valuteremo con calma e lucidità cosa ci sarà da fare da qui alla chiusura". 

Su Lucca, Hojlund, Rrahmani e De Bruyne

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha affrontato poi il capitolo attaccanti: "Lucca l'ho visto poco perché si é fatto male. Hojlund é un giocatore di stazza importante che ha bisogno di lavorare, così come Rahmani. E siamo solo al decimo giorno di lavoro". De Bruyne, infine, "arriverà e avrà le sue motivazioni. Per noi sarà una stagione importante, ci vuole una rosa all'altezza di tre competizioni".

 

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