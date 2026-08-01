"Napoli mai così vincente. Champions? Chissà se Allegri...": De Laurentiis celebra i 100 anni e alza il tiro

Cento anni di storia (e ventidue di presidenza), ma l'ambizione è tanta: Aurelio De Laurentiis sogna la Champions League. Nel giorno in cui Napoli festeggia il centenario della nascita della SSC Napoli, il patron azzurro sogna in grande e fissa un obiettivo, la vittoria della massima competizione europea. Dopo una stagione complicata, gli azzurri ripartono da Massimiliano Allegri e proprio a lui viene chiesto qualcosa mai fatto prima nella storia del Napoli. È la Champions League il sogno e obiettivo di Aurelio De Laurentiis, che ha alzato l'asticella della aspettative in un'intervista al TGR Campania.
Il legame con la città
Il primo agosto è il giorno della grande festa azzurra. Per Aurelio De Laurentiis il connubio tra Napoli e città è indissolubile: "Maradona è stato grande, irripetibile, unico nella storia non del Napoli, ma del calcio mondiale. Napoli calcio si confonde con Napoli, una città molto particolare divisa tra paradiso e inferno, dunque in un purgatorio continuo che abbiamo toccato solo ai tempi della Serie C. Per noi è stato poi sempre un paradiso". Il numero uno azzurro ha anche parlato degli errori commessi negli anni: "Talvolta mi sono lasciato trascinare più dal cuore che dalla responsabilità imprenditoriale. Per il centenario del club mi auguro altri 100 anni ancora sul tetto del mondo".
Sceneggiatura vincente
Da uomo di cinema navigato, De Laurentiis parla della sceneggiatura dei 22 anni da presidente, in cui il Napoli è tornato a vincere due scudetti (nel 2022/23 e nel 2024/25), oltre che a scrivere la storia, conquistando un piazzamento europeo per 16 anni di fila: "Sono stato un incosciente, ho pensato ad un film senza sceneggiatura e non è mai capitato nella mia vita che facessi un film senza avere una sceneggiatura ben precisa. È stata una continua emozione, la gente in maniera positiva mi definisce un visionario. Ho sempre indovinato ciò che è accaduto. Siamo riusciti ad avere un Napoli forse mai stato così vincente. Maradona l’abbiamo avuto solo noi, un calciatore irripetibile nella storia del calcio mondiale. Noi, però, per 16 anni siamo stati l’unica squadra sempre presente in Europa".
Il sogno Champions
Il nuovo corso azzurro è ripartito da un ex Juventus, Massimiliano Allegri. Proprio a lui, in conclusione, De Laurentiis chiede qualcosa di quasi impossibile: "Al mio ciclo manca solo la Champions League. Chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, si deve andare per i massimi obiettivi. Soprattutto se sei il Napoli, che è l'unica squadra italiana ad aver giocato in Europa per sedici stagioni consecutive. Sono stati 22 anni di successi, per completarli manca solo la vittoria della Champions".
Cento anni di storia (e ventidue di presidenza), ma l'ambizione è tanta: Aurelio De Laurentiis sogna la Champions League. Nel giorno in cui Napoli festeggia il centenario della nascita della SSC Napoli, il patron azzurro sogna in grande e fissa un obiettivo, la vittoria della massima competizione europea. Dopo una stagione complicata, gli azzurri ripartono da Massimiliano Allegri e proprio a lui viene chiesto qualcosa mai fatto prima nella storia del Napoli. È la Champions League il sogno e obiettivo di Aurelio De Laurentiis, che ha alzato l'asticella della aspettative in un'intervista al TGR Campania.
Il legame con la città
Il primo agosto è il giorno della grande festa azzurra. Per Aurelio De Laurentiis il connubio tra Napoli e città è indissolubile: "Maradona è stato grande, irripetibile, unico nella storia non del Napoli, ma del calcio mondiale. Napoli calcio si confonde con Napoli, una città molto particolare divisa tra paradiso e inferno, dunque in un purgatorio continuo che abbiamo toccato solo ai tempi della Serie C. Per noi è stato poi sempre un paradiso". Il numero uno azzurro ha anche parlato degli errori commessi negli anni: "Talvolta mi sono lasciato trascinare più dal cuore che dalla responsabilità imprenditoriale. Per il centenario del club mi auguro altri 100 anni ancora sul tetto del mondo".