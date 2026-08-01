"Napoli mai così vincente. Champions? Chissà se Allegri...": De Laurentiis celebra i 100 anni e alza il tiro

Sceneggiatura vincente

Da uomo di cinema navigato, De Laurentiis parla della sceneggiatura dei 22 anni da presidente, in cui il Napoli è tornato a vincere due scudetti (nel 2022/23 e nel 2024/25), oltre che a scrivere la storia, conquistando un piazzamento europeo per 16 anni di fila: "Sono stato un incosciente, ho pensato ad un film senza sceneggiatura e non è mai capitato nella mia vita che facessi un film senza avere una sceneggiatura ben precisa. È stata una continua emozione, la gente in maniera positiva mi definisce un visionario. Ho sempre indovinato ciò che è accaduto. Siamo riusciti ad avere un Napoli forse mai stato così vincente. Maradona l’abbiamo avuto solo noi, un calciatore irripetibile nella storia del calcio mondiale. Noi, però, per 16 anni siamo stati l’unica squadra sempre presente in Europa".