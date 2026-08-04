Spinazzola ritrova Allegri dopo l'esperienza Juve: "Sempre equilibrato. Rispetto a Conte..."

Il Napoli prosegue il suo ritiro a Castel di Sangro per preparare al meglio la nuova stagione agli ordini di Allegri . Fino a questo momento la squadra non è cambiara rispetto allo scorso anno, ma a cambiare è proprio la guida tecnica, da Conte a Max anche se poi nel modo di lavorare la differenza non c'è. Questo lo dice Spinazzola che con l'ex Milan ha già lavorato alla Juve e ne parla proprio dal raduno.

A Sky, Spinazzola ha parlato di Allegri e delle differenze con Conte : "Come l'ho trovato? Sempre uguale, il mister è sempre molto equilibrato . Gli piace scherzare, instaurare un rapporto con tutti, però in quell'ora e mezza in campo ci fa andare forte. In quello non noto alcuna differenza rispetto agli anni che abbiamo vissuto con mister Conte . Sono diversi, ma con un obiettivo: la vittoria e stiamo lavorando per quello ".

Sulla nuova stagione per il Napoli: "Sappiamo che questo è un anno importante per tutto il popolo napoletano, è una responsabilità in più". E proprio pochi giorni è stato festeggiato il centenario.

La Champions League e la richiesta di Allegri

L'esterno azzurro ha continuato: "Cerchiamo di giocare con coraggio, questo ci chiede Allegri, di pressare con molto coraggio e poi di avere compattezza quando le avversarie hanno il pallino del gioco, di essere pazienti e uniti. E ci chiede di divertirci. La fascia sinistra? Anche a destra non se la passano male, giocano a memoria da anni. A sinistra abbiamo Alisson che è un giocatore molto più imprevedibile, poi McTominay che è un po' tutto. Ma sappiamo che dobbiamo lavorare di più a sinistra per quei movimenti che a destra vengono in modo più naturale". A chiudere anche un commento sulla Champions League e sull'importanza del percorso già dalla League Phase: "Sappiamo che la Champions è un altro palcoscenico, ci sono squadre molto più forti a livello economico, ma è normale che in questo format si abbiano più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno al lotto e va tutto a episodi. Dobbiamo crescere e fare una grande fase a gironi".

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