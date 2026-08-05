Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lukaku non si presenta a Castel di Sangro: il Napoli fa chiarezza

Il centravanti dei partenopei, reduce dal Mondiale con il Belgio, non si è aggregato alla squadra in ritiro
3 min
napoliLukaku
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra". Con questo comunicato il Napoli ha fatto sapere ufficialmente che Lukaku, dopo aver disputato il Mondiale che ha visto il suo Belgio uscire di scena ai quarti contro la Spagna, non si presenterà per il momento a Castel di Sangro agli ordini di Allegri.

Le voci di mercato

Da capire se Lukaku abbia chiesto un po' di tempo per trovare l'accordo definitivo con una delle squadre che sarebbero disponibili ad ingaggiarlo. Al momento sono in corso contatti con l'Atlanta, che partecipa alla Major League Soccer (MLS) e con il Fenerbache, la società turca nella quale svolge il ruolo di coordinatore tecnico Van Puyvelde, dirigente belga che ha un buon rapporto con Big Rom e che potrebbe convincerlo a trasferirsi a Istanbul. Il Napoli valuta un'eventuale cessione per fare cassa, ma anche per abbassare la quota del monte ingaggi, visto che Lukaku guadagna 6 milioni di euro a stagione.

Gutierrez al Bayer Leverkusen

Chi invece ha lasciato definitivamente il Napoli, dopo appena una stagione, è Miguel Gutierrez, approdato al Bayer Leverkusen per 30 milioni più 2 di bonus. "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball. Il 28 settembre 2025 il suo esordio in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre. In bocca al lupo, Miguel!", si legge nella nota ufficiale dei partenopei.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS