Lukaku non si presenta a Castel di Sangro: il Napoli fa chiarezza

"Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra". Con questo comunicato il Napoli ha fatto sapere ufficialmente che Lukaku, dopo aver disputato il Mondiale che ha visto il suo Belgio uscire di scena ai quarti contro la Spagna, non si presenterà per il momento a Castel di Sangro agli ordini di Allegri.
Le voci di mercato
Da capire se Lukaku abbia chiesto un po' di tempo per trovare l'accordo definitivo con una delle squadre che sarebbero disponibili ad ingaggiarlo. Al momento sono in corso contatti con l'Atlanta, che partecipa alla Major League Soccer (MLS) e con il Fenerbache, la società turca nella quale svolge il ruolo di coordinatore tecnico Van Puyvelde, dirigente belga che ha un buon rapporto con Big Rom e che potrebbe convincerlo a trasferirsi a Istanbul. Il Napoli valuta un'eventuale cessione per fare cassa, ma anche per abbassare la quota del monte ingaggi, visto che Lukaku guadagna 6 milioni di euro a stagione.
Gutierrez al Bayer Leverkusen
Chi invece ha lasciato definitivamente il Napoli, dopo appena una stagione, è Miguel Gutierrez, approdato al Bayer Leverkusen per 30 milioni più 2 di bonus. "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball. Il 28 settembre 2025 il suo esordio in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre. In bocca al lupo, Miguel!", si legge nella nota ufficiale dei partenopei.