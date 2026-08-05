Lukaku non si presenta a Castel di Sangro: il Napoli fa chiarezza

"Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra". Con questo comunicato il Napoli ha fatto sapere ufficialmente che Lukaku, dopo aver disputato il Mondiale che ha visto il suo Belgio uscire di scena ai quarti contro la Spagna , non si presenterà per il momento a Castel di Sangro agli ordini di Allegri .

Le voci di mercato

Da capire se Lukaku abbia chiesto un po' di tempo per trovare l'accordo definitivo con una delle squadre che sarebbero disponibili ad ingaggiarlo. Al momento sono in corso contatti con l'Atlanta, che partecipa alla Major League Soccer (MLS) e con il Fenerbache, la società turca nella quale svolge il ruolo di coordinatore tecnico Van Puyvelde, dirigente belga che ha un buon rapporto con Big Rom e che potrebbe convincerlo a trasferirsi a Istanbul. Il Napoli valuta un'eventuale cessione per fare cassa, ma anche per abbassare la quota del monte ingaggi, visto che Lukaku guadagna 6 milioni di euro a stagione.