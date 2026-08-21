Allegri, vantaggio Conte e corsa Napoli: "Inter favorita. De Bruyne? Non credevo che…"

Il Napoli è pronto a fare il suo debutto in campionato, e lo farà subito su un campo che promette battaglia. Col Genoa comincia la nuova stagione degli azzurri, con Massimiliano Allegri chiamato a guidare la squadra nel primo appuntamento ufficiale della sua nuova avventura. Emozioni, curiosità e tante aspettative accompagnano l'esordio: alla vigilia, l'allenatore ha parlato della difficoltà della sfida, della qualità della rosa ereditata da Conte e delle ambizioni di un Napoli chiamato a essere protagonista su tutti i fronti. Tra De Bruyne, mercato e corsa scudetto, Max ha fatto il punto in conferenza stampa.
Genoa-Napoli, conferenza Allegri
"Se sono ancora emozionato dopo 23 anni? Mi emoziono sempre, inizia un'annata nuova in una piazza passionale e c'è sempre curiosità alla prima giornata. La partita contro il Genoa sarà molto dificile, in casa sono molto bravi dal punto di vista agonistico e tenico. Quindi bisognerà fare una partita seria" - così ha esordito Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A.
Poi ha proseguito: "Come giudico questo inizio? La sensazione che ho avuto in questo mese è quella di un'ottima rosa. Ho ereditata una squadra ben allenata da Conte e questo è un buon vantaggio. Possiamo giocare con vari sistemi di gioco anche durante la partita, le caratteristiche dei giocatori mi dicono questo". L'attenzione si è poi spostata sui singoli e in particolare su De Bruyne, che dopo i tanti mesi ai box lo scorso anno, ha voglia di incidere.
Come sta De Bruyne
Conte ha fatto il punto anche su De Bruyne: "Lui è già in una buona condizione, non credevo che dopo poco più di 10 giorni potesse essere in queste condizioni. Dove può giocare? I grandi giocatori possono giocare ovunque, perché in campo riescono a trovare la loro migliore posizione". Poi ha continuato con il suo solito stile da aziendalista: "Cosa chiedo a me stesso? La cosa più importante è l'impegno e la serietà in una piazza che ha raggiunto un livello molto alto, da 15 anni sempre in Champions ed Europa League. Mercato? La società è vigile, ma abbiamo giocatori molti bravi. A volte si pensa che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori. Dobbiamo dare valore ai calciatori in rosa". A proposito del mercato ha dedicato due parole a due nuovi arrivi: "Favasuli l'ho trovato bene. Badiashile non c'è stata notizia sul tesseramento. Vi farò sapere la settimana prossima, così almeno lo vedrò".
Chi parte in pole per lo scudetto
"Distanza tra Inter e Napoli? L'Inter ha lo scudetto sul petto e come logica è la favorita. Poi secondo me il campionato sarà avvincente e curioso, con otto squadre come Napoli, Juve, Como, Roma, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Inter che potranno dar vita a un bel campionato. Bisogna essere bravi ed avere equilibrio, tra 15 giorni inizia la Champions che è un altro obiettivo, una competizione meravigliosa da giocare. Dobbiamo rimanere competitivi in tutte e tre le competizioni (anche la Coppa Italia ndr)" - ha spiegato Allegri. Poi anche un simpatico siparietto con un giornalista: "Tutti pongono l'Inter in pole, vuoi cambiare la griglia? Non è questione di cambiare la griglia. Domani inizia il campionato e siamo tutte a zero punti. Ovviamente l'Inter, la squadra che ha vinto lo scudetto, è la squadra da battere. Poi la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, anche il Milan, l'Atalanta è cambiata tanto, c'è la Juventus. Il campionato è bello perché è pieno di sorprese, noi dobbiamo lavorare con continuità ed essere lì".
L'allenatore è molto contento della sua squadra: "Che risposte ho avuto? Per quanto riguarda il ritiro la squadra ha lavorato bene, ma ora contano le partite del campionato". Poi la conferenza si è conclusa con un ultimo riferimento al mercato: "Se c'è bisogno di qualcosa in attacco? In questo momento gli attaccanti di ruolo sono due: Hojlund e Lucca, due punte di valore. L'anno scorso Lucca è stato un investimento importante, può crescere ancora". Infine su Noa Lang: "Per quello che ho visto è unbuon giocatore con buone qualità tecniche. Tutti devono avere l'ambizioni di migliorare. Bisogna essere fiduciosi e avere entusiasmo da parte di tutti".
Il Napoli è pronto a fare il suo debutto in campionato, e lo farà subito su un campo che promette battaglia. Col Genoa comincia la nuova stagione degli azzurri, con Massimiliano Allegri chiamato a guidare la squadra nel primo appuntamento ufficiale della sua nuova avventura. Emozioni, curiosità e tante aspettative accompagnano l'esordio: alla vigilia, l'allenatore ha parlato della difficoltà della sfida, della qualità della rosa ereditata da Conte e delle ambizioni di un Napoli chiamato a essere protagonista su tutti i fronti. Tra De Bruyne, mercato e corsa scudetto, Max ha fatto il punto in conferenza stampa.
Genoa-Napoli, conferenza Allegri
"Se sono ancora emozionato dopo 23 anni? Mi emoziono sempre, inizia un'annata nuova in una piazza passionale e c'è sempre curiosità alla prima giornata. La partita contro il Genoa sarà molto dificile, in casa sono molto bravi dal punto di vista agonistico e tenico. Quindi bisognerà fare una partita seria" - così ha esordito Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A.
Poi ha proseguito: "Come giudico questo inizio? La sensazione che ho avuto in questo mese è quella di un'ottima rosa. Ho ereditata una squadra ben allenata da Conte e questo è un buon vantaggio. Possiamo giocare con vari sistemi di gioco anche durante la partita, le caratteristiche dei giocatori mi dicono questo". L'attenzione si è poi spostata sui singoli e in particolare su De Bruyne, che dopo i tanti mesi ai box lo scorso anno, ha voglia di incidere.