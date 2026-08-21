Allegri, vantaggio Conte e corsa Napoli: "Inter favorita. De Bruyne? Non credevo che…"

Chi parte in pole per lo scudetto

"Distanza tra Inter e Napoli? L'Inter ha lo scudetto sul petto e come logica è la favorita. Poi secondo me il campionato sarà avvincente e curioso, con otto squadre come Napoli, Juve, Como, Roma, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Inter che potranno dar vita a un bel campionato. Bisogna essere bravi ed avere equilibrio, tra 15 giorni inizia la Champions che è un altro obiettivo, una competizione meravigliosa da giocare. Dobbiamo rimanere competitivi in tutte e tre le competizioni (anche la Coppa Italia ndr)" - ha spiegato Allegri. Poi anche un simpatico siparietto con un giornalista: "Tutti pongono l'Inter in pole, vuoi cambiare la griglia? Non è questione di cambiare la griglia. Domani inizia il campionato e siamo tutte a zero punti. Ovviamente l'Inter, la squadra che ha vinto lo scudetto, è la squadra da battere. Poi la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, anche il Milan, l'Atalanta è cambiata tanto, c'è la Juventus. Il campionato è bello perché è pieno di sorprese, noi dobbiamo lavorare con continuità ed essere lì".