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Allegri, vantaggio Conte e corsa Napoli: "Inter favorita. De Bruyne? Non credevo che…"

La lotta per le prime posizioni in Serie A, il mercato e l'esordio col Genoa: l'allenatore azzurro ha fatto il punto in conferenza stampa
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Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli è pronto a fare il suo debutto in campionato, e lo farà subito su un campo che promette battaglia. Col Genoa comincia la nuova stagione degli azzurri, con Massimiliano Allegri chiamato a guidare la squadra nel primo appuntamento ufficiale della sua nuova avventura. Emozioni, curiosità e tante aspettative accompagnano l'esordio: alla vigilia, l'allenatore ha parlato della difficoltà della sfida, della qualità della rosa ereditata da Conte e delle ambizioni di un Napoli chiamato a essere protagonista su tutti i fronti. Tra De Bruyne, mercato e corsa scudetto, Max ha fatto il punto in conferenza stampa.

Genoa-Napoli, conferenza Allegri

"Se sono ancora emozionato dopo 23 anni? Mi emoziono sempre, inizia un'annata nuova in una piazza passionale e c'è sempre curiosità alla prima giornata. La partita contro il Genoa sarà molto dificile, in casa sono molto bravi dal punto di vista agonistico e tenico. Quindi bisognerà fare una partita seria" - così ha esordito Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A.

 

 

Poi ha proseguito: "Come giudico questo inizio? La sensazione che ho avuto in questo mese è quella di un'ottima rosa. Ho ereditata una squadra ben allenata da Conte e questo è un buon vantaggio. Possiamo giocare con vari sistemi di gioco anche durante la partita, le caratteristiche dei giocatori mi dicono questo". L'attenzione si è poi spostata sui singoli e in particolare su De Bruyne, che dopo i tanti mesi ai box lo scorso anno, ha voglia di incidere.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Come sta De Bruyne

Conte ha fatto il punto anche su De Bruyne: "Lui è già in una buona condizione, non credevo che dopo poco più di 10 giorni potesse essere in queste condizioni. Dove può giocare? I grandi giocatori possono giocare ovunque, perché in campo riescono a trovare la loro migliore posizione". Poi ha continuato con il suo solito stile da aziendalista: "Cosa chiedo a me stesso? La cosa più importante è l'impegno e la serietà in una piazza che ha raggiunto un livello molto alto, da 15 anni sempre in Champions ed Europa League. Mercato? La società è vigile, ma abbiamo giocatori molti bravi. A volte si pensa che i giocatori dentro siano meno forti di quelli fuori. Dobbiamo dare valore ai calciatori in rosa". A proposito del mercato ha dedicato due parole a due nuovi arrivi: "Favasuli l'ho trovato bene. Badiashile non c'è stata notizia sul tesseramento. Vi farò sapere la settimana prossima, così almeno lo vedrò".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Chi parte in pole per lo scudetto

"Distanza tra Inter e Napoli? L'Inter ha lo scudetto sul petto e come logica è la favorita. Poi secondo me il campionato sarà avvincente e curioso, con otto squadre come Napoli, Juve, Como, Roma, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Inter che potranno dar vita a un bel campionato. Bisogna essere bravi ed avere equilibrio, tra 15 giorni inizia la Champions che è un altro obiettivo, una competizione meravigliosa da giocare. Dobbiamo rimanere competitivi in tutte e tre le competizioni (anche la Coppa Italia ndr)" - ha spiegato Allegri. Poi anche un simpatico siparietto con un giornalista: "Tutti pongono l'Inter in pole, vuoi cambiare la griglia? Non è questione di cambiare la griglia. Domani inizia il campionato e siamo tutte a zero punti. Ovviamente l'Inter, la squadra che ha vinto lo scudetto, è la squadra da battere. Poi la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, anche il Milan, l'Atalanta è cambiata tanto, c'è la Juventus. Il campionato è bello perché è pieno di sorprese, noi dobbiamo lavorare con continuità ed essere lì".

 

 

L'allenatore è molto contento della sua squadra: "Che risposte ho avuto? Per quanto riguarda il ritiro la squadra ha lavorato bene, ma ora contano le partite del campionato". Poi la conferenza si è conclusa con un ultimo riferimento al mercato: "Se c'è bisogno di qualcosa in attacco? In questo momento gli attaccanti di ruolo sono due: Hojlund e Lucca, due punte di valore. L'anno scorso Lucca è stato un investimento importante, può crescere ancora". Infine su Noa Lang: "Per quello che ho visto è unbuon giocatore con buone qualità tecniche. Tutti devono avere l'ambizioni di migliorare. Bisogna essere fiduciosi e avere entusiasmo da parte di tutti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Il Napoli è pronto a fare il suo debutto in campionato, e lo farà subito su un campo che promette battaglia. Col Genoa comincia la nuova stagione degli azzurri, con Massimiliano Allegri chiamato a guidare la squadra nel primo appuntamento ufficiale della sua nuova avventura. Emozioni, curiosità e tante aspettative accompagnano l'esordio: alla vigilia, l'allenatore ha parlato della difficoltà della sfida, della qualità della rosa ereditata da Conte e delle ambizioni di un Napoli chiamato a essere protagonista su tutti i fronti. Tra De Bruyne, mercato e corsa scudetto, Max ha fatto il punto in conferenza stampa.

Genoa-Napoli, conferenza Allegri

"Se sono ancora emozionato dopo 23 anni? Mi emoziono sempre, inizia un'annata nuova in una piazza passionale e c'è sempre curiosità alla prima giornata. La partita contro il Genoa sarà molto dificile, in casa sono molto bravi dal punto di vista agonistico e tenico. Quindi bisognerà fare una partita seria" - così ha esordito Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Serie A.

 

 

Poi ha proseguito: "Come giudico questo inizio? La sensazione che ho avuto in questo mese è quella di un'ottima rosa. Ho ereditata una squadra ben allenata da Conte e questo è un buon vantaggio. Possiamo giocare con vari sistemi di gioco anche durante la partita, le caratteristiche dei giocatori mi dicono questo". L'attenzione si è poi spostata sui singoli e in particolare su De Bruyne, che dopo i tanti mesi ai box lo scorso anno, ha voglia di incidere.

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