Allegri: "Como difficile. Calendario Champions? Dipende tutto da una cosa. E sul mercato Napoli..."

"Domani sarà la prima partita in casa, sarà emozionante perchè giocheremo davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie ed è la nuova realtà del calcio italiano, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto. E' una squadra organizzata e servirà una buona partita per portare a casa il risultato. Sarà importante giocare con buona tecnica e con grande intelligenza, pazienza, perchè il Como è una squadra difficile". Così l'allenatore del Napoli Max Allegri nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Como in campionato. "Non ho ancora deciso chi gioca domani, non è che perchè a Genova abbiamo vinto inserendo De Bruyne e Vergara ogni gara è così. In realtà le partite sono sempre diverse e bisogna saperle interpretare", ha aggiunto. Ancora sull'esordio da allenatore del Napoli al Maradona, dove da avversario ha giocato tante volte. "Al Maradona sono sempre state bellissime sfide, sarà emozionante ma poi penseremo solo alla partita", ha detto.