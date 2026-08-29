Allegri: "Como difficile. Calendario Champions? Dipende tutto da una cosa. E sul mercato Napoli..."

"Domani sarà la prima partita in casa, sarà emozionante perchè giocheremo davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie ed è la nuova realtà del calcio italiano, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto. E' una squadra organizzata e servirà una buona partita per portare a casa il risultato. Sarà importante giocare con buona tecnica e con grande intelligenza, pazienza, perchè il Como è una squadra difficile". Così l'allenatore del Napoli Max Allegri nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Como in campionato. "Non ho ancora deciso chi gioca domani, non è che perchè a Genova abbiamo vinto inserendo De Bruyne e Vergara ogni gara è così. In realtà le partite sono sempre diverse e bisogna saperle interpretare", ha aggiunto. Ancora sull'esordio da allenatore del Napoli al Maradona, dove da avversario ha giocato tante volte. "Al Maradona sono sempre state bellissime sfide, sarà emozionante ma poi penseremo solo alla partita", ha detto.
Le parole di Allegri
"Gli arbitri? Credo ci siano delle migliorie che aumentano il tempo effettivo e questo ne va dello spettacolo. Poi il calcio è un gioco di contrasto ed è bello per quello, altrimenti giocheremmo un altro sport". Così Allegri a proposito del nuovo corso varato dal designatore Orsato anche con riferimento alle polemiche per il gol di De Bruyne a Marassi. Poi sul fronte mercato ha aggiunto: "Sono contento della rosa a disposizione, andare a prendere giocatori che non aumentano il livello di questa squadra non ha senso. Lavoriamo con questi cercando di migliorare gli aspetti singoli e di squadra. Alcuni giocatori sono andati via per trovare spazio, anche perchè avevamo problemi di numeri nella rosa". Allegri ha poi parlato di Lang, su cui ci sono ancora rumors di mercato: "Ha fatto bene a Genova, deve trovare la condizione. Stiamo recuperando anche Neres. Badiashile è un po' indietro, invece".
Allegri sul sorteggio Champions
"Calendario difficile? Se vinciamo è in discesa, se perdiamo è in salita: dipende tutto dai risultati. Bisogna affrontare le partite con serenità, con voglia di fare risultato sapendo delle difficoltà. Ma ora bisogna pensare al Como e pii all'Inter". A proposito dei prossimi tre impegni contro Como e Inter in campionato e Arsenal in Champions, Allegri ha aggiunto: "Anche in Champions c'è solo da fare punti per andare avanti, in Europa ormai tutte le partite sono difficili perchè non ci sono più squadre materasso. Poi dipende anche da in che momento affronti gli avversari, iniziamo subito contro l'Arsenal e sarà una bella partita. Ma per ora c'è tempo per pensarci".
Il diverbio con Fabregas
Sulle polemiche dello scorso anno con il tecnico spagnolo dopo Milan-Como, Allegri ha dichiarato: "Fabrebgas? Sono cose che succedono e sempre succederanno, domani non giocano Fabregas contro Allegri ma Napoli e Como. E' un allenatore molto promettente e come lui ce ne sono tanti che potranno fare bene". Poi su Hojlund e Lucca ha concluso così: "Garantisco per entrambi il massimo impegno, sono due ragazzi che anche fisicamente devono lavorare ancora. La condizione ad ora non è ottimale per nessuno, per questo servirà una gara intelligente".
"Domani sarà la prima partita in casa, sarà emozionante perchè giocheremo davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo un Como che ha fatto cose straordinarie ed è la nuova realtà del calcio italiano, per la qualificazione in Champions che ha ottenuto. E' una squadra organizzata e servirà una buona partita per portare a casa il risultato. Sarà importante giocare con buona tecnica e con grande intelligenza, pazienza, perchè il Como è una squadra difficile". Così l'allenatore del Napoli Max Allegri nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Como in campionato. "Non ho ancora deciso chi gioca domani, non è che perchè a Genova abbiamo vinto inserendo De Bruyne e Vergara ogni gara è così. In realtà le partite sono sempre diverse e bisogna saperle interpretare", ha aggiunto. Ancora sull'esordio da allenatore del Napoli al Maradona, dove da avversario ha giocato tante volte. "Al Maradona sono sempre state bellissime sfide, sarà emozionante ma poi penseremo solo alla partita", ha detto.
Le parole di Allegri
"Gli arbitri? Credo ci siano delle migliorie che aumentano il tempo effettivo e questo ne va dello spettacolo. Poi il calcio è un gioco di contrasto ed è bello per quello, altrimenti giocheremmo un altro sport". Così Allegri a proposito del nuovo corso varato dal designatore Orsato anche con riferimento alle polemiche per il gol di De Bruyne a Marassi. Poi sul fronte mercato ha aggiunto: "Sono contento della rosa a disposizione, andare a prendere giocatori che non aumentano il livello di questa squadra non ha senso. Lavoriamo con questi cercando di migliorare gli aspetti singoli e di squadra. Alcuni giocatori sono andati via per trovare spazio, anche perchè avevamo problemi di numeri nella rosa". Allegri ha poi parlato di Lang, su cui ci sono ancora rumors di mercato: "Ha fatto bene a Genova, deve trovare la condizione. Stiamo recuperando anche Neres. Badiashile è un po' indietro, invece".