All'indomani della dolorosa sconfitta casalinga contro il Como con il suo Napoli, André-Frank Zambo Anguissa annuncia l'addio alla nazionale camerunense. Il centrocampista ha disputato il suo ultimo match con il Camerun lo scorso 13 ottobre - lo 0-0 contro l'Angola -, valevole per le qualificazioni ai Mondiali. Anguissa non ha poi disputato alcun minuto con la nazionale a causa di un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo. La sua avventura con il Camerun si conclude con 67 presenze all'attivo e 5 reti: di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal calciatore per rendere noto il suo ritiro.

Anguissa lascia il Camerun: il comunicato ufficiale "Giocare per la Nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto profondamente grato di aver avuto la possibilità di realizzarlo. Dopo molti anni al servizio della Nazionale camerunese, ho deciso di porre fine alla mia carriera internazionale." Queste le prime parole rese note dal calciatore del Napoli per annunciare il suo ritiro dalla Nazionale, che prosegue: "Indossare la maglia dei Leoni Indomabili è stato un immenso onore e un immenso orgoglio. Sono consapevole della fortuna che ho avuto nel rappresentare il mio Paese, nel vivere momenti indimenticabili e nel condividere questa avventura con così tanti compagni di squadra, fratelli e membri dello staff."

Napoli Baturina e Douvikas trascinano il Como al Maradona: prima sconfitta per il Napoli di Allegri Anguissa si lascia andare poi ai ringraziamenti: "Voglio ringraziare profondamente la Federazione, gli allenatori, i miei compagni di squadra e tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel corso degli anni. E soprattutto, grazie al popolo camerunese. Grazie per la vostra passione, il vostro amore e il vostro sostegno, nelle vittorie così come nei momenti più difficili. È per voi che abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi. Lascio la Nazionale con grande emozione e grande orgoglio. Leone Indomabile un giorno, Leone Indomabile per sempre. Grazie, mio Camerun". Firmato: André-Frank Zambo Anguissa.