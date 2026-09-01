McTominay si opera al cuore, la nota del Napoli: cosa ha e per quanto tempo lo perde Allegri

Il club azzurro ha reso noto che il centrocampista scozzese ha "una lieve aritmia cardiaca" e che "sarà sottoposto a un intervento PFA"

1 settembre 2026, 14:12 1 min McTominayAllegrinapoli