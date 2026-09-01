McTominay si opera al cuore, la nota del Napoli: cosa ha e per quanto tempo lo perde Allegri

"In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna" il centrocampista del Napoli Scott McTominay "sarà sottoposto prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA)". Lo comunica il club campano in una nota, aggiungendo che "il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali".
Quali match salta
Pertanto, il centrocampista scozzese sarà costretto a saltare la trasferta al Meazza con l'Inter del prossimo 5 settembre, il debutto in Champions al Maradona con l'Arsenal il 9, quindi il match interno col Bologna il 13 e la sfida al Franchi con la Fiorentina il 20.