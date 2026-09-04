Allegri, fiches scudetto sull'Inter favorita. Poi la difesa: "Non puoi dargli queste responsabilità"

Dopo la vittoria contro il Genoa e la sconfitta contro il Como, il Napoli si prepara a scendere in campo contro l'Inter, big match in programma sabato 5 settembre alle 18:00. Alla vigilia della partita, l'allenatore azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "Sfida Scudetto? Qui si vive un po' di esaltazione e depressione, io credo che siamo soltanto alla terza. Siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve regnare l'equilibrio, mancano tante partite, inizia la Champions. Abbiamo perso neanche facendo una brutta prestazione, poi dipende dai punti di vista, uno come guarda le partite. C'è da migliorare l'aspetto fisico in questa fase, domani affrontiamo una bella partita, è lo scontro diretto tra la prima e la seconda dell'anno scorso, andiamo con fiducia e poi penseremo con l'Arsenal. La condizione sta migliorando, più partite si giocano e più si migliora, sono contento di quello che fanno i ragazzi, poi il risultato condizione sempre le valutazioni della partita ma noi dobbiamo restarne fuori, abbiamo fatto gli errori, ma più tecnici. I giocatori non devono sbagliare perché hanno ottime qualità tecniche, poi quei due errori dietro e si poteva far meglio, serve l'attenzione alta per abbassare il margine d'errore".

Allegri non ha dubbi: "Inter favorita per lo Scudetto" Sullo Scudetto ha aggiunto: "L'Inter è la vera favorita. Noi dobbiamo un attimo essere più attenti, abbiamo concesso i due gol che potevamo evitare, vanno presi ma in modo diverso, gli avversari devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica ma miglioreremo sicuramente. Ma all'inizio le partite sono sempre strane, manca attenzione, ma domani ci sarà più attenzione, così come con l'Arsenal, al di là del risultato finale". Eppure la passata stagione da allenatore rossonero ha vinto due derby contro la squadra di Chivu: "Ogni anno è diverso, anche tatticamente si inizia in un modo e poi si cambia. Gli scontri diretti sono sempre difficili da sempre, dico sempre che vanno giocati, poi ci sono partite da vincere che è una roba diversa, ma domani è una gara da giocare".

Serie A Juve a caccia dell'Inter, crollo Napoli: le rose più preziose della Serie A Allegri e il ritorno a San Siro dopo l'esperienza al Milan Per Allegri sarà una sfida particolarmente speciale, perché tornerà per la prima volta a San Siro dopo l'addio al Milan: "Giocare in quello stadio è sempre meraviglioso, sono partite stupende, per il calcio italiano è un bello spot con lo stadio pieno. È sempre Inter-Napoli squadre che hanno battagliato, una volta ha vinto l'Inter, poi il Napoli e così via. Sono antagoniste, dovremo fare una bella prestazione sotto il punto di vista tecnico perché domenica abbiamo sbagliato molto tecnicamente e agonisticamente, ma è il bello di queste sfide".