Allegri non ci sta: "Calcio senza logica, era meglio se facevo cose diverse". Poi la frase su Alisson

"Per gli spettatori e per l'Inter è stata una partita divertente, per noi un po' meno. Siamo stati troppo leggeri sul 2-1, poi loro sono forti e hanno cambiato ritmo creandoci difficoltà". A dirlo è Max Allegri, intervenuto al termine della trasferta di San Siro, dove il Napoli è riuscito a conquistare il doppio vantaggio nel giro di 3 minuti, dapprima con Matteo Politano (53') e poco dopo con Rasmus Hojlund (53'), salvo poi arrendersi alla rimonta dei padroni di casa, a segno con Lautaro Martinez (51'), Marcus Thuram e ancora con il capitano nerazzurro che nei minuti di recupero ha fatto esplodere San Siro (91') con la rete del definitivo 3-2. L'agenda dei partenopei - già reduci dal ko interno contro il Como - prevede ora il debutto in Champions League in programma mercoledì 9 settembre al Maradona, dove a scendere in campo sarà l'Arsenal di Mikel Arteta. A seguire, la sfida di casa contro il Bologna di domenica 13. Queste le parole dell'ex tecnico di Juve e Milan: "Il calcio è questo, potevamo segnare noi invece lo hanno fatto loro e hanno vinto la partita - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . C'è da migliorare, rimane la prestazione e la gestione della palla. Già nel primo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli ma non abbiamo segnato, loro sono molto bravi a creare occasioni dal niente"
Allegri: "Ko non sminuisce la prestazione"
"Bisogna rimanere sereni, in questo momento paghiamo troppo gli errori. Poi sicuramente la condizione della squadra crescerà, adesso dobbiamo pensare alla Champions. Se ci siamo abbassati dopo i cambi? Sì ed è la dimostrazione che il calcio non ha una logica, volevo difendere dentro l'area di rigore ma forse era meglio se facevo cose diverse. Però bisogna accettare la sconfitta e i ragazzi devono stare tranquilli, perché hanno fatto una grande prestazione. Vergara e De Bruyne? Vergara ha fatto molto bene e credo fosse la prima volta che giocava da mezzala".
"Poi bisogna migliorare, Alisson quattro volte stoppa la palla con la suola e la perde, su questo bisogna migliorare però viene da un infortunio di lunga data e deve ritrovare la miglior condizione. Le cose positive ci sono, però il dato di fatto è che abbiamo preso 5 gol in 2 partite. Non vuol dire che dobbiamo fare partite difensive, ma che bisogna fare gol e non prenderli. Bisogna fare sicuramente meglio, questo però non sminuisce la prestazione dei ragazzi. Credo sia stato uno scontro diretto molto bello e va fatto un plauso agli arbitri perché fischiano meno e questo rende più bella la partita".