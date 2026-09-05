Allegri non ci sta: "Calcio senza logica, era meglio se facevo cose diverse". Poi la frase su Alisson

"Per gli spettatori e per l'Inter è stata una partita divertente, per noi un po' meno. Siamo stati troppo leggeri sul 2-1, poi loro sono forti e hanno cambiato ritmo creandoci difficoltà". A dirlo è Max Allegri, intervenuto al termine della trasferta di San Siro, dove il Napoli è riuscito a conquistare il doppio vantaggio nel giro di 3 minuti, dapprima con Matteo Politano (53') e poco dopo con Rasmus Hojlund (53'), salvo poi arrendersi alla rimonta dei padroni di casa, a segno con Lautaro Martinez (51'), Marcus Thuram e ancora con il capitano nerazzurro che nei minuti di recupero ha fatto esplodere San Siro (91') con la rete del definitivo 3-2. L'agenda dei partenopei - già reduci dal ko interno contro il Como - prevede ora il debutto in Champions League in programma mercoledì 9 settembre al Maradona, dove a scendere in campo sarà l'Arsenal di Mikel Arteta. A seguire, la sfida di casa contro il Bologna di domenica 13. Queste le parole dell'ex tecnico di Juve e Milan: "Il calcio è questo, potevamo segnare noi invece lo hanno fatto loro e hanno vinto la partita - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . C'è da migliorare, rimane la prestazione e la gestione della palla. Già nel primo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli ma non abbiamo segnato, loro sono molto bravi a creare occasioni dal niente"