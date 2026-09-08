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McTominay si è operato al cuore, l'annuncio del Napoli: le condizioni e i tempi di recupero

In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club azzurro ha fatto sapere che l'intervento di ablazione cui si è sottoposto il talento scozzese "è perfettamente riuscito": i dettagli
2 min
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"Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti". Con questa breve nota diramata sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso noto che, l'intervento annunciato nei giorni scorsi a cui si sarebbe dovuto sottoporre il talento scozzese, è stato effettuato nella giornata odierna.

Quanto starà fuori

In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, la società partenopea aveva annunciato nei giorni scorsi la necessità di un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). La procedura costringerà l'ex centrocampista del Manchester United a osservare uno stop forzato proprio a ridosso dell'avvio della fase calda della stagione. Il calciatore scozzese sarà costretto a saltare - dopo la trasferta al Meazza con l'Inter -  il debutto stagionale in Champions League al Maradona contro l'Arsenal, l'altra sfida casalinga con il Bologna e la successiva gara al Franchi con la Fiorentina. L'obiettivo dello staff medico azzurro resta quello di rimetterlo a disposizione di Allegri subito dopo la sosta per le nazionali.

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