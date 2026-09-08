McTominay si è operato al cuore, l'annuncio del Napoli: le condizioni e i tempi di recupero

"Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti". Con questa breve nota diramata sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso noto che, l'intervento annunciato nei giorni scorsi a cui si sarebbe dovuto sottoporre il talento scozzese, è stato effettuato nella giornata odierna.