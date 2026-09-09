Allegri: "Difeso bene, se avessimo fatto lo stesso con Como e Inter...". Arteta: "Arsenal fantastico"

"In queste partite se sbagli l’ultimo passaggio è normale che rischi di prendere gol come è successo. Sapevamo che la gara era complicata, ci dispiace perché veniamo da tre sconfitte. Bisogna prendere il positivo, non bisogna demoralizzarsi, si deve essere dispiaciuti ed arrabbiati, ma lo spirito di oggi deve portarci avanti. Quando difendiamo in quel modo lì è difficile farci gol. Nel primo tempo abbiamo avuto una buona qualità di uscita contro la loro pressione e abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo un po’ di difficoltà, ma abbiamo avuto occasioni più chiare. A volte la frenesia ci porta a sbagliare e così è successo. Stasera siamo cascati sull’uno due che non abbiamo seguito, poi ripeto le scelte nell’ultimo passaggio le abbiamo sbagliate diverse. Alisson credo di averlo perso per un po’ di tempo, vediamo domani ora è difficile dirlo. Meret lo valutiamo , speriamo di no", ha concluso Max Allegri.

La conferenza di Arteta

"Abbiamo avuto tante occasioni, il risultato poteva essere più ampio. Se avessimo avuto più occasioni, avremmo fatto più gol. Ma mi fa piacere anche vincere con un 1-0, abbiamo rischiato sull'occasione di De Bruyne ma credo che meritavamo di vincere. Odegaard? E' importante per i giocatori di questa mentalità, che giochino con personalità. Magari insisti e continui a provarci se non segni alla prima occasione, uscire dalla tua posizione. Ha uno stato emotivo incredibile, vuole vincere e ha fatto un gran gol. Abbiamo tanti giocatori al momento che possono prender palla e attaccare, magari rispetto al passato. Cercando di prendere gli spazi in maniera diversa. Quanti gol può segnare? Deve farlo in ogni partita! Odegaard e Saka fra le linee? Hanno un'ottima qualità, sono bravi a capire i punti deboli delle avversarie. Contro squadre organizzate non è facile, ma è importante avere qualità nella rosa. Tante vittorie di fila? I calciatori mettono tutto in ogni partita, è un piacere vederli così. Reagiscono subito, è qualcosa di incredibile. Ci dà l'opportunità di vincere tante gare. Odegaard con tanti infortuni l'anno scorso, ora è partito forte? Deve essere disponibile intanto, l'anno scorso è mancato in tante gare. Ora ha qualità e lo mostra, crea relazioni diverse in campo attorno a lui. Può essere più responsabile in fase offensiva. Ho rischiato, avevamo difensori per poterlo fare. In un paio di situazioni abbiamo rischiato Ti aspettavi questo tipo di gara del Napoli? C'è un azzurro che ti ha impressionato? L'avevamo provata così, l'abbiamo preparata proprio così e ce l'aspettavamo così. De Bruyne sicuramente, l'ho avuto con me per quattro anni ed è sempre una gioia vederlo giocare!", le parole del tecnico dell'Arsenal Arteta in conferenza stampa.