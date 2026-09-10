"Non potevo continuare così e rovinare mio figlio". Lavezzi shock: "Mi hanno convinto a..."

"Mi sono curato per mio figlio. Non potevo continuare così". A dirlo è Ezequiel Lavezzi, tornato a parlare del problemi di salute mentale che nel febbraio 2024 lo hanno costretto a ricovero. "Una patologia psichiatrica scatenata da diversi fattori" aveva spiegato il suo legale in quell'occasione per smentire le voci su ipotetici problemi finanziari o di tossicodipendenza. Ancora impegnato nel percorso di recupero, Lavezzi ha raccontato ai media argentini la propria condizione di salute. Ripreso dalle telecamere, l'ex attaccante di Napoli e Psg, oggi 41enne, ha iniziato a tremare vistosamente nel corso dell'intervista, probabilmente a causa deglo effetti di un farmaco. Questo il suo racconto: "Mi sono detto che non posso rovinare la vita a mio figlio. Ho dovuto attraversare molti momenti, oggi continuo con un trattamento, ma sono passato attraverso periodi complessi. Mi hanno convinto e mi hanno ricoverato. Ho capito come ho sbagliato nel corso della vita e mi sono detto che non voglio questo", ha concluso.
Lavezzi: numeri e trofei in carriera
Giunto a Napoli nel luglio 2007, Lavezzi ha accumulato 188 presenze complessive in 5 anni, chiudendo il proprio ciclo in azzurro con 48 reti e 60 assist. Di 161 presenze, 35 gol e 24 assist invece il bilancio con il Psg, dove ha militato fino al 2016. Nel settembre 2019, il ritiro dal calcio giocato. Questo il suo palmarés considerati i trionfi con Napoli, Psg e nazionale argentina:
- 1 Coppa Italia, 2011-2012, Napoli
- 3 Campionato francese, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, Psg
- 1 Coppa di Francia, 2014-2015, Psg
- 2 Coppa di Lega francese, 2013-2014, 2014-2015, Psg
- 3 Supercoppa francese, 2013, 2014, 2015, Psg
- 1 Oro olimpico, Pechino 2008, Argentina