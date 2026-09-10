"Non potevo continuare così e rovinare mio figlio". Lavezzi shock: "Mi hanno convinto a..."

"Mi sono curato per mio figlio. Non potevo continuare così". A dirlo è Ezequiel Lavezzi, tornato a parlare del problemi di salute mentale che nel febbraio 2024 lo hanno costretto a ricovero. "Una patologia psichiatrica scatenata da diversi fattori" aveva spiegato il suo legale in quell'occasione per smentire le voci su ipotetici problemi finanziari o di tossicodipendenza. Ancora impegnato nel percorso di recupero, Lavezzi ha raccontato ai media argentini la propria condizione di salute. Ripreso dalle telecamere, l'ex attaccante di Napoli e Psg, oggi 41enne, ha iniziato a tremare vistosamente nel corso dell'intervista, probabilmente a causa deglo effetti di un farmaco. Questo il suo racconto: "Mi sono detto che non posso rovinare la vita a mio figlio. Ho dovuto attraversare molti momenti, oggi continuo con un trattamento, ma sono passato attraverso periodi complessi. Mi hanno convinto e mi hanno ricoverato. Ho capito come ho sbagliato nel corso della vita e mi sono detto che non voglio questo", ha concluso.