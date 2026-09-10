Allegri ci ricasca, Lang dopo Bonucci: il retroscena Champions 

Primo nodo spinoso per Massimiliano Allegri al Napoli . L'ex tecnico di Juve e Milan ha dovuto affrontare una situazione comportamentale relativa ad un giocatore azzurro, nello specifico Noa Lang , alla vigilia dell'impegno europeo con l' Arsenal . Il calciatore infatti non è stato convocato per la gara di Champions di ieri, che gli azzurri hanno perso di misura al Maradona . Svelata la causa scatenante della sua rumorosa esclusione , con l'olandese costretto alla tribuna. Un episodio che a molti ha ricordato... l'episodio dello sgabello di Bonucci alla Juventus.

Come rivelato da Prime Video a margine della sfida, infatti, ci sarebbe stato un diverbio abbastanza pesante tra Allegri e Noa Lang nell'allenamento della vigilia di Napoli-Arsenal. Da qui sarebbe poi maturata la decisione di escludere il calciatore dalla sfida, una scelta presa di comune accordo tra il tecnico e la società partenopea. Tutto sarebbe nato da un passaggio errato di Vergara durante la seduta: Lang non l'avrebbe presa bene, dicendo in inglese cose mal digerite da Allegri, anche nei modi. E così il tecnico lo avrebbe mandato via . La mattina seguente, dunque ieri, sarebbero poi arrivate le scuse del calciatore a club, compagni e allenatore, ma la società ha comunque voluto mandare un segnale.

Manna e Di Lorenzo chiudono il caso

Ad ogni modo la situazione, dopo l'esclusione dalla sfida europea, appare rientrata. Questo il messaggio che ha fatto passare il direttore sportivo, Giovanni Manna, ai microfoni di SkySport nel pre gara: "Non ha avuto un comportamento idoneo e quindi guarderà la partita con me. Si è scusato con il gruppo e con l’allenatore ed è un caso chiuso, da giovedì torna a disposizione". A fargli eco nel post partita anche il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo: "Da domani torna in gruppo e dalla prossima partita ci darà un grosso contributo". Del caso ha parlato anche Massimiliano Allegri nella conferenza post gara, con un secco: "Lang ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita". Ad ogni modo la situazione appare dunque risolta, Noa Lang torna in squadra dopo l'esclusione di ieri contro l'Arsenal.

Quella similitudine con Bonucci alla Juve

Un caso, quello dell'esclusione di Lang, che ha rievocato in molti quanto accaduto diversi anni fa, alla prima esperienza di Allegri alla Juventus. Il riferimento è al celebre episodio dello sgabello, con Leonardo Bonucci, difensore dei bianconeri, escluso dalla gara Champions contro il Porto per scelta dell'allenatore toscano nel febbraio 2017 e relegato in tribuna. Allegri alla vigilia di quella partita, in conferenza, sottolineò: "Va in tribuna. Ma questo non vuol dire che si è ingigantito il caso, ma credo che fosse giusto per la società e per la squadra che io prendessi questa decisione. Una decisione presa con la società. Leo ha capito quello che è successo, da persona intelligente quale è e gli servirà molto per il futuro". Un episodio su cui l'ex difensore è tornato più volte, e che ha incrinato un rapporto diventato poi logoro con il tempo.