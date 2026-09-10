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Infortuni Meret e Alisson Santos: esami, comunicato ufficiale del Napoli e tempi di recupero

Il club azzurro ha reso note le condizioni dei due calciatori infortunati: ecco quando torneranno a disposizione di Max Allegri
1 min
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Napoli

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"Dopo il match di ieri sera, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna, domenica alle 18:00 allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di oggi la squadra ha svolto lavoro fisico e tecnico. Chiusura di sessione con una partitina". Inizia così la nota diramata sul proprio sito ufficiale dal Napoli, nella quale rende note anche le condizioni dei calciatori infortunati.

Gli infortunati

"Anguissa si è allenato con il gruppo. Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro", si legge sempre nella nota diramata dal Napoli, dalla quale si evince che il portiere ex Udinese dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, mentre per il fantasista brasiliano potrebbe volerci 5/6 settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

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