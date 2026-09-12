Napoli, altro big ko a centrocampo: Allegri, emergenza totale “ma dobbiamo portarla a casa”

Tedesco: "Sono deluso perché..."

Domenico Tedesco sperava chiaramente che la partenza del suo Bologna fosse migliore. Un punto in tre gare sono davvero pochini e la trasferta di domani a Napoli non sarà certo semplice. "Se parliamo di classifica e punti allora sì, ci sono delle difficoltà. Altrimenti stiamo giocando bene e non vedo difficoltà. Siamo ad inizio stagione e non penso pesi molto il fatto che il Napoli abbia giocato infrasettimanalmente. Andremo lì per fare la nostra partita". Domani il tecnico non sarà in panchina perché il giudice gli ha inflitto due giornate di squalifica: "Sono deluso, perché non posso fare quello che ho fatto. È stato il mio primo 'reato' in Italia, sono arrabbiato con me stesso. Speriamo che si possa fare qualcosa per scontarla ad una sola giornata". Proprio oggi il tecnico compie 41 anni e ai suoi ha chiesto "concentrazione e intensità, nulla di diverso rispetto al solito". Di fronte ci sarà un avversario tosto, ma anche il Napoli è alla ricerca di punti: "Il Napoli è pericolosissimo nell'attacco alla profondità, soprattutto con Hojlund. Hanno perso tre partite, è vero, ma contro chi? Contro l'Arsenal, ma giocando alla pari e difendendo bene, e poi Como e Inter che sono due grandi squadre".