Napoli, altro big ko a centrocampo: Allegri, emergenza totale “ma dobbiamo portarla a casa”

"Come ho visto la squadra dal punto di vista mentale? In questi momenti meno si pensa e più facciamo, meglio è. Abbiamo analizzato le partite come ogni settimana. Dobbiamo avere rispetto per il Bologna mettendoci qualcosa in più. Lang gioca? Ha chiesto scusa e si è rimesso a disposizione. Abbiamo i cambi, la partita sarà lunga". Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Bologna, soffermandosi anche sulle recenti difficoltà del club partenopeo, tra risultati e infortuni. Il tecnico ha proseguito: "Il doppio play? In tutte le partite si può fare meglio. Con l'Arsenal abbiamo buttato troppi palloni e abbiamo sprecato negli ultimi metri. De Bruyne? Di lui sono contento. A me piacerebbe tenere la palla, tirare sempre in porta ma ci sono anche gli avversari. Domani non c'è prestazione, bisogna portare la partita a casa. Ma non sarà facile", ha chiarito Allegri.
Allegri: "Poche chiacchiere da fare, possiamo vincere"
"Un bivio importante con il Bologna? Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa. Poche chiacchiere da fare, domani abbiamo la possibilità di vincere contro il Bologna. Per noi è importante". Questo quanto affermato da Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida casalinga contro i felsinei. Sulla questione infortuni: "Anguissa ha avuto ieri un piccolo risentimento muscolare ed è fuori così come McTominay, Marianucci e Giovane. Neres sta recuperando e Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente per affrontare la partita. Domani serve una partita di responsabilià per aggiustare la classifica fino alla sosta. Cosa succede nello spogliatoio dopo tre ko consecutivi? Siamo solo noi che possiamo ribaltare il trend. Con totale serenià davanti a tutti c'è il risultato. È vero che abbiamo affrontate tre forti avversarie ma se non sono servite le prestazioni allora serve qualcosa in più", ha detto ancora Allegri.
"Squadra fisica come la nostra ha bisogno di tempo"
"Prestazioni? Bisogna considerare che ci sono anche gli avversari in campo. Io vorrei tenere palla 95 minuti, fare 30 tiri e non passarla mai agli avversari. Quando non succede, bisogna imparare a soffrire e a concedere meno. Domani la cosa più importante sarà fare risultato. De Bruyne mi è piaciuto contro l'Arsenal, ma può migliorare e lo sa anche lui". Su cosa non ha funzionato con l'Arsenal ha affermato: "Nel primo tempo ci sono state delle situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato, almeno 5/6 occasioni in cui abbiamo sbagliato la scelta dell'ultimo passaggio. Spesso vicino l'area abbiamo optato per giocate intuitive, ma sono tutte cose che la squadra sa di dover migliorare". Sulla condizione fisica della squadra ha poi affermato: "Una squadra fisica come la nostra ha bisogno di un po' di tempo per entrare in forma al 100%. Sono convinto che da qui alla sosta successiva, quella di novembre, le sfide più difficili siano proprio quella di domani col Bologna e la trasferta di Firenze. La squadra poi crescerà di livello e sarà più semplice".
Tedesco: "Sono deluso perché..."
Domenico Tedesco sperava chiaramente che la partenza del suo Bologna fosse migliore. Un punto in tre gare sono davvero pochini e la trasferta di domani a Napoli non sarà certo semplice. "Se parliamo di classifica e punti allora sì, ci sono delle difficoltà. Altrimenti stiamo giocando bene e non vedo difficoltà. Siamo ad inizio stagione e non penso pesi molto il fatto che il Napoli abbia giocato infrasettimanalmente. Andremo lì per fare la nostra partita". Domani il tecnico non sarà in panchina perché il giudice gli ha inflitto due giornate di squalifica: "Sono deluso, perché non posso fare quello che ho fatto. È stato il mio primo 'reato' in Italia, sono arrabbiato con me stesso. Speriamo che si possa fare qualcosa per scontarla ad una sola giornata". Proprio oggi il tecnico compie 41 anni e ai suoi ha chiesto "concentrazione e intensità, nulla di diverso rispetto al solito". Di fronte ci sarà un avversario tosto, ma anche il Napoli è alla ricerca di punti: "Il Napoli è pericolosissimo nell'attacco alla profondità, soprattutto con Hojlund. Hanno perso tre partite, è vero, ma contro chi? Contro l'Arsenal, ma giocando alla pari e difendendo bene, e poi Como e Inter che sono due grandi squadre".
"Qui la percentuale di errore è molto bassa"
"Abbiamo lavorato sulla riaggressione, sulle preventive e sull'intensità: domani sarà importante essere intensi. Chiedo a me stesso di trovare gli equilibri giusti: quando siamo intensi perdiamo qualcosina nei dettagli, quando abbassiamo l'intensità siamo ben strutturati. La problematica è trovare un equilibrio tra struttura, intensità e qualità". Un Bologna, invece, con qualche assenza: "Sì, non saranno con noi Zortea e Dovbyk, oltre ad Orsolini ed El Azzouzi. Dovbyk ha risentito un piccolo fastidio, non è un infortunio ma ci sarebbe il rischio che lo diventasse, pertanto lo staff medico ha deciso di non rischiarlo per questa partita e lui era d'accordo". Infine, il suo parere sul lavorare al fianco di un direttore come Sartori: "È un piacere lavorare qui. Non dimentichiamoci anche del direttore Fenucci e del presidente Saputo. Mi sento in buone mani. Era quello di cui avevo bisogno per accettare. Sul mercato si possono sempre fare errori perché sbagliare è umano, ma qui la percentuale di errore è molto bassa".
Tedesco: "Libra si allena bene, Moro fondamentale"
"Miranda sta molto bene, da quando sono qui non ha saltato un allenamento. Libra si sta allenando molto bene. Può partire dal primo minuto, ma dobbiamo tenere in considerazione la sua età e la situazione del giocatore, che è con noi soltanto da qualche mese. Moro, per me, è un giocatore importantissimo. Purtroppo è rientrato tardi per via del Mondiale e sta faticando un po’ più degli altri. Contro il Sassuolo, quando è entrato, ha dato verticalità al nostro gioco. Per il mio calcio è vitale, ma deve migliorare nella fase di non possesso”. Queste le parole di Tedesco in merito ai possibili giocatori che potranno scendere in campo contro il Bologna.
Su Mbangula: "Si è inserito bene, ha fatto vedere cose positive"
Il tecnico del Bologna si è poi soffermato poi sull'ex Juventus Samuel Mbangula, arrivato quest'estate dal Werder Brema: “Samuel si è inserito bene e mi ha fatto vedere cose davvero positive. Moro, per me, è un giocatore importantissimo. Purtroppo è rientrato tardi per via del Mondiale e sta faticando un po’ più degli altri. Contro il Sassuolo, quando è entrato, ha dato verticalità al nostro gioco. Per il mio calcio è vitale, ma deve migliorare nella fase di non possesso”. L'esterno d'attacco si è presentato nella giornata di ieri ai canali ufficiali del club rossoblù: "E’ stato un piacere quando ho saputo dell’interessamento del Bologna - le sue parole - Avevo voglia di tornare in Italia e avevo già giocato contro il Bologna, una squadra con mentalità positiva e ambizione. Quando l’allenatore mi ha chiamato ho sentito la fiducia nella sua voce e oggi sono qua. Penso di avere dribbling e rapidità per aiutare la squadra e spero di diventare un giocatore importante per questa stagione e andare più lontano possibile".
"Come ho visto la squadra dal punto di vista mentale? In questi momenti meno si pensa e più facciamo, meglio è. Abbiamo analizzato le partite come ogni settimana. Dobbiamo avere rispetto per il Bologna mettendoci qualcosa in più. Lang gioca? Ha chiesto scusa e si è rimesso a disposizione. Abbiamo i cambi, la partita sarà lunga". Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Bologna, soffermandosi anche sulle recenti difficoltà del club partenopeo, tra risultati e infortuni. Il tecnico ha proseguito: "Il doppio play? In tutte le partite si può fare meglio. Con l'Arsenal abbiamo buttato troppi palloni e abbiamo sprecato negli ultimi metri. De Bruyne? Di lui sono contento. A me piacerebbe tenere la palla, tirare sempre in porta ma ci sono anche gli avversari. Domani non c'è prestazione, bisogna portare la partita a casa. Ma non sarà facile", ha chiarito Allegri.
Allegri: "Poche chiacchiere da fare, possiamo vincere"
"Un bivio importante con il Bologna? Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa. Poche chiacchiere da fare, domani abbiamo la possibilità di vincere contro il Bologna. Per noi è importante". Questo quanto affermato da Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida casalinga contro i felsinei. Sulla questione infortuni: "Anguissa ha avuto ieri un piccolo risentimento muscolare ed è fuori così come McTominay, Marianucci e Giovane. Neres sta recuperando e Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente per affrontare la partita. Domani serve una partita di responsabilià per aggiustare la classifica fino alla sosta. Cosa succede nello spogliatoio dopo tre ko consecutivi? Siamo solo noi che possiamo ribaltare il trend. Con totale serenià davanti a tutti c'è il risultato. È vero che abbiamo affrontate tre forti avversarie ma se non sono servite le prestazioni allora serve qualcosa in più", ha detto ancora Allegri.
"Squadra fisica come la nostra ha bisogno di tempo"
"Prestazioni? Bisogna considerare che ci sono anche gli avversari in campo. Io vorrei tenere palla 95 minuti, fare 30 tiri e non passarla mai agli avversari. Quando non succede, bisogna imparare a soffrire e a concedere meno. Domani la cosa più importante sarà fare risultato. De Bruyne mi è piaciuto contro l'Arsenal, ma può migliorare e lo sa anche lui". Su cosa non ha funzionato con l'Arsenal ha affermato: "Nel primo tempo ci sono state delle situazioni favorevoli che non abbiamo sfruttato, almeno 5/6 occasioni in cui abbiamo sbagliato la scelta dell'ultimo passaggio. Spesso vicino l'area abbiamo optato per giocate intuitive, ma sono tutte cose che la squadra sa di dover migliorare". Sulla condizione fisica della squadra ha poi affermato: "Una squadra fisica come la nostra ha bisogno di un po' di tempo per entrare in forma al 100%. Sono convinto che da qui alla sosta successiva, quella di novembre, le sfide più difficili siano proprio quella di domani col Bologna e la trasferta di Firenze. La squadra poi crescerà di livello e sarà più semplice".