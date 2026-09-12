Napoli, Manna rivela: "Gabriel Jesus? Ecco perché non ci siamo riusciti a prenderlo"

Nel corso dell'ultimo mercato estivo il Napoli ha salutato Romelu Lukaku e ha poi cercato di potenziare l'attacco, puntando con forza a Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano, però, non si è trasferito in Italia e alla fine è diventato un nuovo giocatore del Barcellona, con cui ha già segnato la sua prima rete. L'ex Arsenal sarebbe stato un innesto di livello per la squadra di Allegri, che ora potrà contare sulle punte già in rosa, Hojlund e Lucca.

Napoli, Manna rivela: "Gabriel Jesus? Nessun rimpianto" Intervistato da Radio Kiss Kiss, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha spiegato: "Abbiamo provato a prendere Gabriel Jesus, ma non siamo riusciti a liberare spazio in rosa. Nessun rimpianto, non bisogna mai averne. Rinforzi? Ci faremo trovare pronti per gennaio…". Poi sul difficile inizio di stagione ha aggiunto: "Abbiamo fiducia, dobbiamo reagire e ripartire". Gabriel Jesus, quindi, sarebbe potuto diventare un giocatore del Napoli, ma il club azzurro non è riuscito a vendere un altro giocatore per fargli spazio. Tra chi sarebbe potuto partire ma alla fine è rimasto c'è Noa Lang, finito nei giorni scorsi al centro delle critiche.