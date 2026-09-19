Allegri sveglia Lang e annuncia: "Napoli, chi torna tra i convocati e uno stop"

Il tecnico del Napoli ha poi proseguito aprendo le porte alla gara contro la Fiorentina : "Per quanto riguarda il gruppo: stiamo abbastanza bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che rientrerà dopo la sosta . Tra i convocati c'è Anguissa , che però ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana ma oggi si è allenato con la squadra. De Bruyne , invece, sta bene e credo che domani partirà dall'inizio. Stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini-ciclo di partite. Sappiamo l'importanza. Vogliamo chiudere bene per poi riprendere con tutti i giocatori a disposizione e la migliore condizione fisica". Allegri ha poi aggiunto: "A che percentuale è la squadra? Faccio fatica con le percentuali. Stiamo crescendo, la vittoria con il Bologna ci ha fatto bene . La Fiorentina viene da una bella vittoria contro il Venezia, ha giocatori di ottima tecnica. A Firenze è sempre difficile giocare, noi proveremo a fare una bella partita. Le condizioni della squadra stanno migliorando. Domani è una delle quattro-cinque partite più importanti della stagione ".

Su Neres, Vergara e Favasuli

"Neres sta decisamente meglio, è completamente recuperato e molto importante per la squadra. Almeno da quello che vedo, e speriamo di vedere bene, mi pare che stiamo crescendo. Ora pensiamo alla partita, poi recupereremo un po' di energie e di giocatori per essere pronti per il mese di ottobre". Queste le parole di Allegri su Neres, soffermandosi poi sulla prima convocazione in Nazionale di Vergara: "Siamo tutti molto contenti. Penso che anche la società debba esserlo. E' un giocatore che si è messo in evidenza e sta crescendo sotto il punto di vista tecnico e tattico. Anche Favasuli è stato convocato con l'Under-21". Su Favasuli, invece: "Ha degli ampi margini di miglioramento. Va lasciato molto sereno. La responsabilità non deve essere la loro, ma dei più anziani che guidano la squadra. Loro devono mettere eneriga ed entusiasmo".

Allegri su Lang: "Può giocare, ma devo valutare"

"Chi rientra dopo la sosta? McTominay e Meret assolutamente sì. Credo anche Marianucci. L'importante è averli tutti perché la stagione è lunga. Non possiamo giocare solo con 13-14 giocatori, soprattutto quest'anno che con il cambio delle regole ci sono 6 minuti in più di gioco effettivo". Il tecnico del Napoli ha analizzato anche la possibilità di vedere Noa Lang in campo contro la Fiorentina: "Lang può giocare, ma devo ancora valutare alcune situazioni. Può e deve andare di più per le sue qualità. Nell'arco della stagione difficilmente la squadra è tutta a disposizione. L'importante è che quelli che abbiano facciano bene all'interno del campo. Se non c'è uno, giocherà un altro. L'importante è avere lo spirito giusto. La partita con il Bologna sia una conseguenza di quanto fatto con l'Arsenal, anche se siamo stati tanto criticati".