"La Nazionale riparta da Fagioli": Manna svela il legame con l'ex Juve. Poi il retroscena su Mastantuono

"La partita di oggi è importante: loro sanno giocare a calcio". Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita, Giovanni Manna ha commentato così il lunch match della quinta giornata che vede il Napoli di scena al Franchi contro la Fiorentina . "Lang sta lavorando bene, ma deve fare di più: oggi gioca dall'inizio e deve sfruttare l'opportunità. Anche Favasuli darà il suo contributo: ha fatto la classica gavetta, è presto e deve continuare a lavorare come il primo giorno", ha aggiunto il direttore sportivo dei partenopei. Manna ritrova da avversario Nicolò Fagioli , con cui ammette di essere "legato dal punto di vista umano, siamo cresciuti insieme alla Juventus, gli auguro il meglio perché un giocatore con queste qualità può fare solo bene. Dobbiamo ripartire da lui in Nazionale, gli voglio bene".

Da Anguissa a Mastantuono

Prosegue la trattativa per il rinnovo di Frank Anguissa, in scadenza nel 2027. "Il dialogo si fa con gli agenti, vedo Anguissa tutti i giorni. Se riusciamo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene, altrimenti ha dato tanto al club e il club a lui - spiega Manna -. Non penso sarà un problema separarci, ma non vedo tutte queste grandi difficoltà, è dentro il progetto ed è assolutamente concentrato sulla stagione. Bisogna considerare il contesto tecnico: lo scorso anno ha avuto problematiche fisiche. Lui è tranquillo, noi anche". Chiusura su Franco Mastantuono, giovane talento del Real Madrid in prestito alla Fiorentina: "Noi abbiamo seguito Mastantuono ai tempi del River, avevamo necessità di creare un gruppo squadra - rivela il ds del Napoli -. Quest'anno ci abbiamo parlato, il Real ha chiesto determinate condizioni e per una società come il Napoli non è funzionale in questo momento, nonostante sia un giocatore molto forte".