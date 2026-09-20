Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allegri: "Napoli, crescita e rabbia: questo è il problema. Perché Vergara non è entrato. Hojlund..."

Il tecnico degli azzurri è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato al Franchi con la Fiorentina: le dichiarazioni
2 min
Allegri: "Napoli, crescita e rabbia: questo è il problema. Perché Vergara non è entrato. Hojlund..."© Agenzia Aldo Liverani Sas
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE - "Spero di risolvere il problema in fase di conclusione: per ogni problema devo trovare una soluzione. Se oggi usciamo contenti del pari non va bene, serve essere arrabbiati contro una buona Fiorentina. Nel primo tempo la traversa ci ha salvati ma poi le occasioni le abbiamo avute. Ci manca quel pizzico di lucidità e cattiveria". Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri commenta l'1-1 al Franchi contro la Fiorentina: "La squadra in termini di prestazioni ha fatto bene, ma se facciamo delle prestazioni buone e non prendiamo punti non va bene. Anche oggi abbiamo rischiato quindi qualcosa qua va migliorato. Quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica: dopo la sosta dobbiamo migliorare di sicuro".

Su Vergara, Anguissa, De Bruyne, Neres e Hojlund

"Cosa è successo con Vergara? Ho lasciato dentro De Bruyne perché poteva trovare una giocata importante. Ho preferito mettere Anguissa, ma temo che abbia avuto nuovamente un risentimento muscolare. In quel momento la partita era più lenta e De Bruyne poteva darci nell'ultimo passaggio una qualità superiore rispetto a quella che può darci Vergara. Se avessi messo Vergara e sul contropiede avessimo preso gol... nel calcio con il senno del poi non si va da nessuna parte. Io credo che la partita è stata buona ma ci manca qualcosa negli ultimi 15 metri. Neres? L'ultima partita intera l'ha giocata a gennaio: è passato un anno, è quasi come se si fosse fatto un crociato. Nella sosta faremo due amichevoli per mettere in condizione lui, Beukema, Badiashile. Al rientro abbiamo nove partite, tante trasferte, ci sarà bisogno di tutti", ha concluso Allegri che, a Dazn, parla così di Hojlund: "Si è impegnato, si è intestardito ma deve rimanere sereno. Può solamente crescere".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS