Allegri: "Napoli, crescita e rabbia: questo è il problema. Perché Vergara non è entrato. Hojlund..."

FIRENZE - " Spero di risolvere il problema in fase di conclusione : per ogni problema devo trovare una soluzione. Se oggi usciamo contenti del pari non va bene, serve essere arrabbiati contro una buona Fiorentina. Nel primo tempo la traversa ci ha salvati ma poi le occasioni le abbiamo avute. Ci manca quel pizzico di lucidità e cattiveria". Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri commenta l'1-1 al Franchi contro la Fiorentina : "La squadra in termini di prestazioni ha fatto bene, ma se facciamo delle prestazioni buone e non prendiamo punti non va bene. Anche oggi abbiamo rischiato quindi qualcosa qua va migliorato . Quello che abbiamo fatto non basta per scalare la classifica: dopo la sosta dobbiamo migliorare di sicuro".

Su Vergara, Anguissa, De Bruyne, Neres e Hojlund

"Cosa è successo con Vergara? Ho lasciato dentro De Bruyne perché poteva trovare una giocata importante. Ho preferito mettere Anguissa, ma temo che abbia avuto nuovamente un risentimento muscolare. In quel momento la partita era più lenta e De Bruyne poteva darci nell'ultimo passaggio una qualità superiore rispetto a quella che può darci Vergara. Se avessi messo Vergara e sul contropiede avessimo preso gol... nel calcio con il senno del poi non si va da nessuna parte. Io credo che la partita è stata buona ma ci manca qualcosa negli ultimi 15 metri. Neres? L'ultima partita intera l'ha giocata a gennaio: è passato un anno, è quasi come se si fosse fatto un crociato. Nella sosta faremo due amichevoli per mettere in condizione lui, Beukema, Badiashile. Al rientro abbiamo nove partite, tante trasferte, ci sarà bisogno di tutti", ha concluso Allegri che, a Dazn, parla così di Hojlund: "Si è impegnato, si è intestardito ma deve rimanere sereno. Può solamente crescere".