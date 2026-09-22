Anguissa, c'è lesione: il comunicato del Napoli e per quali partite può perderlo Allegri

Lesione di basso grado dell'adduttore destro. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Frank Anguissa, reduce dallo scorcio di gara giocata al Franchi, dove Max Allegri lo ha mandato in campo nei minuti finali della trasferta poi terminata in parità (1-1). Pochi minuti che sono costati cari al tecnico, ora in attesa di conoscere i tempi di recupero del centrocampista classe '96. Al rientro dalla sosta nazionali, il Napoli riceverà il Frosinone il 10 ottobre e a seguire contenderà al Villarreal - dove Anguissa ha disputato in prestito la stagione 2019/2020 - la seconda giornata di Champions League: appuntamento martedì 13 al Madrigal. Questo il comunicato diffuso dalla società sui propri canali ufficiali: "Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Già dopo la gara contro la Fiorentina, il tecnico aveva dichiarato che Anguissa sarebbe stato costretto a un rientro in infermeria: "Credo abbia avuto di nuovo un risentimento. Staremo fermi 20 giorni, per cui speriamo che recuperi", le sue parole.