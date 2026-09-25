"C'era anche la Juve su di lui, ma poi...": il direttore sportivo svela il retroscena di mercato

Tra i giocatori a rubare la scena in questo avvio di campionato a Napoli c'è senza dubbio Favasuli . L'esterno, arrivato in estate dal Catanzaro in Serie B , si è subito messo in luce con qualche prestazione positiva tra campionato e Champions, confermandosi anche come rivelazione di queste prime cinque giornate. Prestazioni che gli hanno permesso anche di ricevere la chiamata dell'Italia U21 di Baldini. Ma in estate il futuro sarebbe potuto essere diverso per lui e a raccontarlo è proprio Polito, ds dei calabresi.

Polito a Radio Napoli Centrale: "Faccio i complimenti al Napoli. Credere in un giocatore che giocava in Serie B a Catanzaro non è da tutti i giorni . Questo vuol dire che il Napoli guarda anche in categorie inferiori e fa scommesse".

Sul ruolo: "È un terzino naturale, che gioca anche a tutta fascia. È nato come esterno offensivo, ma poi è arretrato e ora è un terzino, può fare anche la mezzala se c’è bisogno di maggiore vivacità nel corso di una partita. L’ho sentito dopo la Champions e dopo il campionato, gli raccomando che è solo l’inizio. Poi si deve confermare".

La Juve e quel retroscena di mercato

A chiudere parla del mercato e di un retroscena in cui è coinvolta anche la Juve: "Io e Manna ci siamo sentiti molto, voleva vedere come si mettesse il mercato e l’evoluzione della situazione. Nel frattempo ci sono state chiamate da altre squadre fra cui anche la Juventus. Ma il Napoli ha avuto coraggio e ci ha creduto fin dall’inizio. Quando eravamo in chiusura il ragazzo era felice come un bambino, vedevo l’emozione negli occhi del ragazzo. Questa voglia di arrivare in un grande club come il Napoli non se la lascerà scappare facilmente".

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