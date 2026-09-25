McTominay torna ad allenarsi dopo l'operazione al cuore: Allegri punta ad averlo per Napoli-Frosinone

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Il centrocampista del Napoli Scott McTominay è tornato ad allenarsi, con una seduta svolta in palestra nel Centro Tecnico di Castel Volturno, dopo aver superato l'intervento di ablazione cardiaca, resosi necessario per correggere una lieve aritmia benigna, al quale è stato sottoposto l'8 settembre 2026 allo Spire Manchester Hospital in Inghilterra. Il calciatore scozzese, rientrato mercoledì scorso in Italia dopo aver trascorso due settimane di assoluto riposo in famiglia, ha cominciato il percorso di recupero atletico finalizzato al pieno e definitivo reinserimento del gruppo squadra.