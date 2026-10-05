Napoli, infortunio Olivera: Allegri perde il terzino, le condizioni

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico che riguarda Mathias Olivera . Il terzino uruguaiano ha accusato un problema durante il ritiro con la propria nazionale. Dopo gli accertamenti effettuati nelle ultime ore, sono emerse maggiori indicazioni sull’entità dell’infortunio. Il giocatore farà quindi rientro in anticipo in Italia per iniziare il percorso di recupero. Lo staff medico azzurro seguirà da vicino l’evoluzione delle sue condizioni.

L’esito degli esami per Olivera

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Mathias Olivera hanno evidenziato "una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro". L’infortunio si è verificato durante una seduta di allenamento con la nazionale uruguaiana, costringendo il laterale a interrompere anzitempo il proprio percorso in ritiro. Il Napoli ha comunicato ufficialmente l'esito degli accertamenti attraverso una nota. Olivera rientrerà nella giornata odierna al centro sportivo di Castel Volturno, dove comincerà immediatamente l’iter riabilitativo.