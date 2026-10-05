McTominay, il Napoli e Allegri sperano: fissata la visita per l’idoneità, quando può rientrare
Il conto alla rovescia è iniziato: Scott McTominay vede sempre più vicino il momento del ritorno in campo con la maglia del Napoli. Dopo l'intervento al cuore, le settimane di recupero e lavoro personalizzato, il centrocampista è pronto a sottoporsi agli accertamenti per ricevere l'idoneità sportiva e tornare così a disposizione di Allegri per le prossime partite. Una buona notizia dopo il ko di Olivera. I partenopei avranno a che fare con un calendario pieno di match importanti tra Serie A e Champions League e avere a disposizione lo scozzase farà sicuramente la differenza.
McTominay e gli esami per l'idoneità sportiva
Come riportato da Sky Sport, nella giornata di domani 6 ottobre, McTominay svolgerà gli esami medici necessari per ottenere nuovamente l’idoneità sportiva. Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso, che potrebbe aprire la strada al ritorno del centrocampista nelle convocazioni del Napoli. Lo scozzese, infatti, lo scorso settembre si è sottoposto a un intervento al cuore per un’ablazione chirurgica, necessaria per risolvere una lieve aritmia benigna. Dopo una prima fase del recupero svolta in Inghilterra, il giocatore è rientrato a Castelvolturno, dove ha proseguito il percorso di riabilitazione seguendo un programma di lavoro personalizzato.
Quando è previsto il rientro in campo
L’esito degli accertamenti di domani sarà dunque fondamentale per stabilire i prossimi passi. In caso di esito positivo e di ottenimento dell’idoneità sportiva, Massimiliano Allegri potrebbe valutare la possibilità di inserire McTominay tra i convocati già per la prossima sfida di campionato. Il Napoli si prepara infatti ad affrontare il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona nel sesto turno di Serie A sabato 10 ottobre. Una partita che potrebbe rappresentare, almeno sulla carta, la prima occasione per rivedere lo scozzese a disposizione della squadra. Dopo lo stop delle ultime settimane, McTominay è pronto a riavvicinarsi al gruppo. Ora dipende tutto dagli esami.
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