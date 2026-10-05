McTominay, il Napoli e Allegri sperano: fissata la visita per l’idoneità, quando può rientrare

Il conto alla rovescia è iniziato: Scott McTominay vede sempre più vicino il momento del ritorno in campo con la maglia del Napoli. Dopo l'intervento al cuore, le settimane di recupero e lavoro personalizzato, il centrocampista è pronto a sottoporsi agli accertamenti per ricevere l'idoneità sportiva e tornare così a disposizione di Allegri per le prossime partite. Una buona notizia dopo il ko di Olivera. I partenopei avranno a che fare con un calendario pieno di match importanti tra Serie A e Champions League e avere a disposizione lo scozzase farà sicuramente la differenza.