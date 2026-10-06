De Laurentiis irrompe a Castelvolturno: vertice Napoli con Allegri e Manna

Un’ora di confronto. Serrato. Inatteso. Il presidente De Laurentiis arriva a Castelvolturno per annusare l’aria e fare il punto della situazione. Obiettivo: disinnescare le tensioni e tracciare la rotta della ripartenza. La presenza del patron - legato in queste ore anche ai rilievi e agli sviluppi burocratici per le aree del nuovo centro sportivo che dovrebbe sorgere a Qualiano - è stata anche l'occasione per un importante faccia a faccia con lo staff tecnico. In mattinata, infatti, don Aurelio ha avuto un lungo vertice con Max Allegri e Giovanni Manna.

Quest’ultimo ha dovuto abbandonare in tutta fretta la colazione nel solito bar Cimmino di via Petrarca e scappare in direzione Castelvolturno. Il colloquio è durato circa 60 minuti, durante i quali De Laurentiis ha voluto tastare il polso di tecnico e direttore sportivo, approfittando anche dell’assenza dei calciatori che erano stati convocati per l’allenamento di pomeriggio. Analizzate nel dettaglio le ultime criticità tattiche e gestionali emerse nel recente periodo, con un messaggio di compattezza rivolto a tutto il gruppo. De Laurentiis ha ribadito a chiare lettere la piena e fiducia nei confronti del tecnico. Nessun ultimatum, dunque, ma un patto d'acciaio tra società, dirigenza e guida tecnica per ritrovare la continuità di risultati e riprendere il cammino in campionato.