Napoli, ansia Allegri verso la Juve: lesione muscolare per un attaccante

L'Italia ha chiuso la sua pausa nazionali con una bella vittoria per 3-1 contro la Turchia, ma per il Napoli è arrivata una brutta notizia. All'87, infatti, Antonio Vergara è uscito da terreno di gioco per un problema muscolare e in giornata il giocatore si è sottoposto a degli esami strumentali per capire la gravità dell'infortunio. Il rischio è che il classe 2003 possa rimanere in infermeria a lungo e saltare anche l'importante partita di Serie A contro la Juventus.

Napoli, infortunio per Vergara: l'esito degli esami Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha pubblicato l'esito degli esami dell'attaccante italiano: "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il resto del gruppo invece "è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo lavoro in palestra. Successivamente esercitazione in fase difensiva e serie di conclusioni verso la porta. Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati in gruppo. Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali".