Napoli, ansia Allegri verso la Juve: lesione muscolare per un attaccante
L'Italia ha chiuso la sua pausa nazionali con una bella vittoria per 3-1 contro la Turchia, ma per il Napoli è arrivata una brutta notizia. All'87, infatti, Antonio Vergara è uscito da terreno di gioco per un problema muscolare e in giornata il giocatore si è sottoposto a degli esami strumentali per capire la gravità dell'infortunio. Il rischio è che il classe 2003 possa rimanere in infermeria a lungo e saltare anche l'importante partita di Serie A contro la Juventus.
Napoli, infortunio per Vergara: l'esito degli esami
Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha pubblicato l'esito degli esami dell'attaccante italiano: "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il resto del gruppo invece "è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo lavoro in palestra. Successivamente esercitazione in fase difensiva e serie di conclusioni verso la porta. Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati in gruppo. Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali".
Juve-Napoli il 1 novembre: Vergara ci sarà? I tempi di recupero
Manca poco meno di un mese al big match di Serie A tra Juventus e Napoli del 1 novembre e Massimiliano Allegri è in ansia per le condizioni di Vergara, che rischia di non tornare in campo in tempo. I tempi di recupero per una lesione di questo tipo sono di circa 1 mese e di conseguenza la presenza dell'attaccante italiano contro i bianconeri è a fortissimo rischio. Anche se dovesse recuperare in tempo, il classe 2003 non sarebbe di certo al 100% della condizione. Per l'allenatore azzurro si tratta di una pessima notizia visto che Vergara è un giocatore duttile e fin qui molto utilizzato, che ha giocato sia come esterno d'attacco che come mezzala offensiva.
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