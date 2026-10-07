McTominay, buone notizie per Napoli e Allegri: ottenuta l'idoneità sportiva
Buone notizie per McTominay, che ha ricevuto l’idoneità sportiva dopo l’intervento chirurgico effettuato a inizio settembre. Il centrocampista del Napoli si era sottoposto a un’ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati gli ultimi controlli, il giocatore può quindi riprendere l’attività con la squadra. Una notizia importante sia per lui e sia per Allegri, che potrà presto contare nuovamente sul suo centrocampista.
McTominay e il ritorno in gruppo
McTominay potrà ora tornare ad allenarsi insieme ai compagni, ma servirà prudenza prima di rivederlo pienamente a disposizione. Dopo uno stop legato all’intervento, il giocatore dovrà recuperare la migliore condizione fisica e aumentare progressivamente i carichi di lavoro. L’operazione al cuore è stata superata senza problemi, ma sarà fondamentale valutare la risposta agli allenamenti e agli sforzi più intensi, detto che dal 22 settembre lo scozzese si allena con la squadra.
Difficile, però, immaginare un impiego immediato dal primo minuto. Il centrocampista avrà bisogno di tempo per ritrovare ritmo e brillantezza e lo staff tecnico, assieme a quello medico, seguiranno attentamente ogni fase del suo rientro con l’obiettivo di riportarlo al 100% il più presto possibile.
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