McTominay, buone notizie per Napoli e Allegri: ottenuta l'idoneità sportiva

Buone notizie per McTominay, che ha ricevuto l’idoneità sportiva dopo l’intervento chirurgico effettuato a inizio settembre. Il centrocampista del Napoli si era sottoposto a un’ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati gli ultimi controlli, il giocatore può quindi riprendere l’attività con la squadra. Una notizia importante sia per lui e sia per Allegri, che potrà presto contare nuovamente sul suo centrocampista.

McTominay e il ritorno in gruppo McTominay potrà ora tornare ad allenarsi insieme ai compagni, ma servirà prudenza prima di rivederlo pienamente a disposizione. Dopo uno stop legato all’intervento, il giocatore dovrà recuperare la migliore condizione fisica e aumentare progressivamente i carichi di lavoro. L’operazione al cuore è stata superata senza problemi, ma sarà fondamentale valutare la risposta agli allenamenti e agli sforzi più intensi, detto che dal 22 settembre lo scozzese si allena con la squadra.